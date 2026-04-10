Rosļikovs Minskā runā par gaidāmajām pārmaiņām Latvijā un slavē brīnišķīgo dzīvi Baltkrievijā, kur "viss ir"
Rīgas domes deputāts un partijas "Stabilitātei!" bijušais līderis, kurš savulaik bija arī Saeimas deputāts, Aleksejs Rosļikovs ceturtdien Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā sarīkoja preses konferenci, kurā ne tikai visādi slavēja vietējo režīmu, bet izteica mājienus arī par nākotni Latvijā.
Baltkrievijas nacionālā ziņu aģentūra BelTA vēsta par Rosļikova stāstīto, ka 20. maijā Latvijā viņam bija paredzēta tiesas sēde par to, ka viņš aizstāv krievu valodu un krievus Baltijā, taču to speciāli pārcēla uz dienu, kad bija zināma viņa atrašanās Baltkrievijā. “Taču pēc tam, kad es aizlidoju uz Ženēvu uz tikšanos ar saviem advokātiem un atceļā nolēmu, ka vajag atbraukt un paust savu atbalstu Baltkrievijas Republikai, tiesa tika pārcelta par 40 dienām uz šodienu, zinot, ka es atradīšos šeit. Protams, uz tiesu ierasties es nevaru. Tāpēc pieļauju, ka šodien tiesa pieņems kādu lēmumu, kas neļaus man atgriezties mājās un līdz ar to, kā viņi uzskata, neļaus piedalīties vēlēšanās, kas notiks šī gada oktobrī. Šobrīd es esmu pārstāvis un vadītājs vienīgajam politiskajam spēkam Baltijā, kas pauž atbalstu Baltkrievijai, Krievijai un iestājas par labām kaimiņattiecībām,” viesnīcas “Belarusj” preses centrā sarīkotajā pasākumā uzsvēra Rosļikovs.
Viņš arī aicināja Baltkrievijas iedzīvotājus neticēt runām, ka Eiropā dzīve esot labāka nekā Baltkrievijā. “Vislabākais Eiropā — tā ir pasaka, tēls. Patiesībā Eiropa bukletos un reālajā dzīvē ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Baltkrievija atrodas uz pareizā ceļa. Pie jums brauc cilvēki no Baltijas valstīm, no citām valstīm. Es atveru sociālos tīklus un redzu, kā latvieši slavē dzīvi Baltkrievijā, šejienes labklājību. Cilvēki brauc un parāda, ka patiesībā šeit ir brīnišķīga dzīve un viss ir.”
Rosļikovs arī paziņojis, ka ar savu vizīti Baltkrievijā vēlējies parādīt, ka Baltijas valstīs “ir ne tikai nacionālisti, kuri kašķējas un aicina uz militārām darbībām, bet arī saprātīgi politiķi, politiskie spēki, kas vēlas draudzēties un runāt”, vēsta BelTA. “Esmu pārliecināts, ka viss, kas šodien notiek, nav šķērslis un nav beigas. Tas ir ceļš, kas mums jāiziet. Atcerieties vienu vienkāršu lietu: nākotnē pilnīgi viennozīmīgi būs pārmaiņas. Tāpēc kaut kādas šodienas grūtības un diskomforta momenti ir tā cena, ko mēs ar jums samaksāsim.”
Savukārt izdevumam “sb.by” Rosļikovs pastāstīja, kā Latvijas iedzīvotājiem labāk propagandēt Baltkrievijas “kārtību”, ko diktators Aleksandrs Lukašenko iedibinājis savos 32 gados pie varas. “Šobrīd vienīgais veids, kā Baltkrievija var komunicēt ar eiropiešiem, ir darbs sociālajos tīklos. Ir svarīgi saprast, ka ļoti daudz kanālu strādā pret jums. To uzdevums ir noniecināt jūsu republikas labo darbu un potenciālu. Tas jāsaprot visiem mediju nozares darbiniekiem. Jāfilmē vairāk, aktīvāk jāklāsta sava patiesība. Cilvēki Eiropā šobrīd dzīvo pastāvīgā sasprindzinājumā, nepārtraukti sajūtot kara tuvošanos. Godīgu teikšu, kad atbraucu šeit uz Baltkrieviju, var uzelpot.”
Kādēļ gan Eiropā kopš 2022. gada ļaudis dzīvo kara gaidu sasprindzinājumā, draudzību ar karu Ukrainā sākušo Krieviju un tās uzticamāko atbalstītāju Baltkrieviju alkstošais Rosļikovs nepastāstīja.
“Nedomājiet, ka Baltijas valstīs ir tikai ienaidnieki. Diemžēl šodien likumdošanas ceļā mums tik ļoti aizver muti un informācijas iespējas ir tik ierobežotas, ka cilvēki, kuri iestājas par draudzību un stratēģiskām attiecībām ar jums, nevar runāt. Tomēr Baltkrievija ir potenciāli spēcīgs, svarīgs un stratēģisks partneris Latvijai. Nekad pat neapsveriet domu atdot kaut vienu metru savas zemes nevienam, ne par kādiem bukletiem un skaistiem Eiropas stāstiem. Aizsargājiet, turieties līdz pēdējam un saprotiet: šodien Baltkrievija ir vienīgais veselā saprāta un labu attiecību centrs.”
Protams, neiztika bez stāsta, cik Latvijā dzīve ir briesmīga, kamēr Baltkrievijā — saulaina, un bez Baltkrievijas atbalsta ir beigas. Viņš paziņoja, ka tagad milzīgs uzņēmumu skaits Latvijā ir bankrotējis “tikai tādēļ, ka tiem aizliedza strādāt ar Baltkrieviju”, kas ļoti daudz ieguldījusi Latvijā un Baltijas valstīs kopumā. “Pašlaik komunālie maksājumi Latvijā dēļ gāzes, kuru mēs neņemam caur Baltkrieviju, ir palielinājušies līdz 400 eiro par divistabu dzīvokli, bet karstā ūdens kubikmetra cena Rīgā sasniedz 10 eiro. Vidēji ģimene Latvijā patērē no 10 līdz 15 kubikmetrus, proti, tikai par karsto ūdeni mēs maksājam no 100 līdz 150 eiro. Pašlaik ļaudis Baltijas valstīs ņem kredītus, lai samaksātu komunālos maksājumus. (..) Tāda ir cena zaudētajiem kontaktiem, draudzībai un attiecībām ar Baltkrieviju,” Rosļikova teikto citē BelTA.
“Šodien cilvēki izvēlas – maksāt komunālos vai pabarot bērnus,” stāstīja Rosļikovs, apgalvojot, ka Latvija piedzīvo pilnīgu demogrāfisko krahu. “Mēs fiksējam situācijas, kad dienas laikā nav piedzimis neviens bērns. Demogrāfiskā situācija ir šausmīga, katru gadu 10-15% kritums. Šādā tempā līdz 2030. gadam Latvijā varēs vienkārši izslēgt gaismu dzemdību namos, tur neviena nebūs.”
Risinājums visām bēdām vienkāršs: “Ja mēs šodien būtu spējīgi atzīt šo sakāvi, mums būtu satriecošākā iespēja atbraukt, paspiest roku jūsu vadībai un vienoties. Šodien iespēja pabarot mūsu tautu, nodrošināt mūsu valsts nākotni tiešā veidā ir atkarīga no labām kaimiņattiecībām, pareizām un, pats galvenais, nekareivīgām attiecībām.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā 9. aprīlī nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu. Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Bijušais Saeimas deputāts, kurš tikko paziņoja par atkāpšanos no "Stabilitātei!" valdes, tiesas sēdei bija pieslēdzies attālināti no Baltkrievijas, kur viņš patlaban atrodoties. Sociālajos tīklos ievietotie videomateriāli ļauj secināt, ka Rosļikovs uz Baltkrieviju devās jau pirms vairākām dienām. Portāls "Tvnet" vēstīja, ka preses konferencē Baltkrievijā politiķis pieļāvis iespēju neatgriezties Latvijā, ja šeit izveidosies viņam nelabvēlīga situācija.
Tiesa prokurora pieteikto lūgumu par drošības līdzekļa maiņu skatīja aiz slēgtām durvīm.
Rosļikovam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, tomēr šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) tika izbeigts, jo izmeklēšanas laikā netika iegūti pietiekami pierādījumi, apstiprināja prokuratūrā.
Videoierakstos apsūdzētais apzināti iekļāva Krievijas propagandas medijos tradicionāli lietotos nepatiesos apgalvojumus par neonacismu Latvijā, uz nesaticību provocējošus, naidīgi vērstus apgalvojumus par Latvijā veiktu krievvalodīgo iedzīvotāju vajāšanu un apspiešanu, kā arī pauda nepatiesus apgalvojumus par pilnīgu krievu valodas lietošanas aizliegumu Latvijas krievvalodīgajiem, uzsverot, ka šī būs "cīņa starp cilvēcisko un zvērisko", informēja prokuratūrā.
Prokuratūra uzskata, ka savā uzrunā viņš tīši un apzināti iekļāva paša izdomātus, patiesībai neatbilstošus apgalvojumus ar mērķi Latvijas politisko eliti pārstāvošās partijas un sabiedrību, kas atbalsta valsts konstitucionālās vērtības, tostarp latviešu valodu un tās aizsardzību, attēlot kā naidīgi noskaņotu pret krievvalodīgajiem, krievu kultūru un valodu, gatavu pret krievvalodīgajiem veikt represijas.
Pagājušā gada novembrī Rosļikovs partijas "Stabilitātei!" kongresā paziņoja, ka Latvija ir bankrotējusi, Eiropa ir dziļā bedrē, ar eiro būs cauri, un Latvijai nebūs citas izejas, kā vien "iet klanīties" Krievijai un Baltkrievijai, kur ar ekonomiku ir viss kārtībā. Vienīgā izeja ir atgriezties Vladimira Putina Krievijas un Aleksandra Lukašenko Baltkrievijas apskāvienos. "Mums vienīgā izeja būs — lai mani par to nosoda — atkal iet pie kaimiņiem un viņiem klanīties, toreiz paziņoja Rosļikovs. Viņiem ir dzīva ekonomika, viņiem ir dzīva nauda, viņiem ir sava valūta, cita varianta nav!"
Savukārt Lāčplēša dienā Rosļikovs bija publicējis priekpilnu vēstījumu, ka Latvijā esot izbeigta pret viņu ierosinātā krimināllieta "par sadarbošanos ar Krieviju". "Savējos nepametam - tagad es zinu, ka tie nav tikai vārdi!" viņš pateicās saviem atbalstītājiem, atkārtojot Krievijas propagandas iecienīto saukli kopš 2022. gada invāzijas Ukrainā. Pirms tam Rosļikovs apgalvoja, ka par sadarbošanos ar Krieviju un krievu valodas aizsardzību viņam var nākties cietumā pavadīt pat 25 gadus.
Pagājušā gada jūnijā toreizējais Saeimas deputāts Rosļikovs izpelnījās skandalozu slavu, kad no tribīnes savā runā nosodījis “rusifikācijas seku novēršanas” deklarāciju un, noslēdzot savu runu, krieviski iesaucās: “Mēs esam vairāk!”, parādot rupju žestu.
Pēc kriminālprocesa sākšanas Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija viņu gaida atplestām rokām, ja viņam izdosies aizbēgt. “Ja viņš kādreiz izrausies no šī režīma, citādāk to nevar nosaukt, rokām, esmu pārliecināts, ka Krievija viņu pieņems.” Arī odiozais Krievijas eksprezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs ļoti nopriecājās par Rosļikova uzstāšanos, dzimtajā valodā “nelabojamiem rusofobiem” ierādot īsto vietu.