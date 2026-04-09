Aleksejs Rosļikovs aizbraucis uz Minsku meklēt lētāku gāzi un degvielu “mīļajai Latvijai”
Īsi pēc Latvijas ģenerālprokuratūras labvēlības pret prokrievisko, politiskās lejupslīdes pārņemto partiju “Stabilitātei!” tās līderis Aleksejs Rosļikovs izlēmis spert kārtējo “skaļo” soli un devies uz Minsku lētākas gāzes meklējumos, kā pats saka “mīļajai Latvijai”.
Kamēr citi pašmāju politiķi sociālajos tīklos dižojas ar tuvību ASV prezidentam Donaldam Trampam vai Krievijai simpatizējošajam Ungārijas premjeram Viktoram Orbānam, “Stabilitātei!” tēvs un līderis Aleksejs Rosļikovs nolēmis pabūt tuvāk Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko.
Lēta degviela un elektrība “par kapeikām”
“Nu ko, draugi! Esmu Minskā! Jā, šajās dienās Eiropas politiķi par šādu gājienu neuzslavēs un paldies nepateiks! [...] Šodien Baltkrievijā mums ir iespēja pirkt trīs reizes lētāku degvielu un – ja nu kas – elektrību par kapeikām [jā, Rosļikovs lieto tieši šo vārdu]. Glābt manu mīļo Latviju var tad, ja glābsim ekonomiku!” video uzrunā sekotājiem krievu valodā stāsta Rosļikovs. Jāpiebilst, ka mūsu valsts "enerģētikas problēmas" Minska Rosļikovs aizbraucis risināt kā pašvaldības (Rīgas) deputāts.
Viņa monologā gan nav ne vārda par to, ka tieši Baltkrievijas režīms deva Krievijai iespēju ar bruņotajiem spēkiem ielauzties Ukrainas ziemeļos un, tostarp, pastrādāt prātam neaptveramas zvērības Bučā.
Pēcāk “Facebook” ievietotā video Rosļikovs aicina “politiķus, žurnālistus, uzņēmējus, draugus un visus citus, kas ir par draudzību un ekonomiku” pievienoties 9. aprīlī Minskā plānotajā “Lielajā dialogā”.
Vai “Stabilitātei!” piedzīvo norietu?
Šis “gājiens”, kuru Rosļikovs plaši atspoguļo savos sociālajos tīklos, seko epizodei ar “noklausīšanās ierīču” meklēšanu savā automobilī un bēdīgi slaveno incidentu ar klaigāšanu krievu valodā Saeimas sēžu zālē. Arī abas šīs performances tika cītīgi atrādītas partijas līdera sociālajos tīklos.
Taču frāzes “Mēs esam vairāk! Krievu valoda – mūsu valoda!” izkliegšana krievu valodā un rupju žestu rādīšana ar rokām Saeimā neizpalika bez sekām.
Valsts drošības dienests (VDD) tolaik sāka kriminālprocesu pret nu jau bijušo Saeimas deputātu, izvērtējot Rosļikova izteikumus Saeimas sēdē, kā arī citas pēdējā laika aktivitātes.
VDD līdz tam jau vairākkārt ar partijas "Stabilitātei!" vadītāju bija veicis preventīvas pārrunas, brīdinot par paredzēto kriminālatbildību noziedzīgu nodarījumu veikšanas gadījumā.
Pirmsvēlēšanu izmisuma performances un tam sekojošā izgāšanās pašvaldību vēlēšanās veicināja arī citus procesus – partijas Saeimas frakciju un pašu partiju pameta virkne biedru, Ģenerālprokuratūra lēma par vēršanos tiesā, lai slēgtu partiju, Rosļikovam vien pēdējā brīdī “salūstot” Ģenerālprokuratūras prasības priekšā.
No pēdējā laika klāt-nācējiem partijai – zināms un pieminēšanas vērts varētu būt vien prokrievisko, prokremlisko kustību un partiju veterāns, Rīgas domes deputāts Jakovs Pliners, kurš vēl februārī PSRS armijnieku svētkos internetā dižojās ar savām PSRS medaļām, izpelnoties Valsts policijas uzmanību.
Jauns.lv vērsās Ģenerālprokuratūrā ar jautājumiem par to, kādā stadijā šobrīd ir iepriekš aprakstītie procesi ap Alekseju Rosļikovu un viņa partiju. Atbilde pagaidām nav saņemta.