Vienoto biļeti vilcienam un Rīgas sabiedriskajam transportam plānots saglabāt līdz gada beigām
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja atbalstīja vienotās biļetes pilotprojekta pagarināšanu līdz 2026. gada 31. decembrim, kā arī tā paplašināšanu no A zonas uz visām piecām vilcienu zonām – A, B, C, D un E. Tas nozīmē, ka vienotās biļetes priekšrocības turpmāk varēs izmantot plašāks pasažieru loks.
Vienotā biļete ļauj pasažieriem izmantot gan vilcienu, gan Rīgas sabiedrisko transportu ar vienotu braukšanas biļeti, padarot pārvietošanos starp Rīgu un Pierīgu ērtāku un vienkāršāku. Šāds risinājums palīdz samazināt pārsēšanās šķēršļus, veicina sabiedriskā transporta izmantošanu un sekmē videi draudzīgāku mobilitāti.
Pilotprojekts tika uzsākts 2025. gadā, lai veicinātu integrētas sabiedriskā transporta sistēmas attīstību Rīgas metropoles areālā. Līdzšinējā pieredze liecina, ka vienotā biļete ir ērts risinājums tiem pasažieriem, kuri ikdienā izmanto gan vilcienu, gan pilsētas sabiedrisko transportu.
Paplašinot pilotprojekta darbības teritoriju uz visām piecām vilcienu zonām, vienotās biļetes priekšrocības būs pieejamas vēl lielākam skaitam pasažieru. Tas palīdzēs veidot ērtākus savienojumus starp Rīgu un Pierīgas pašvaldībām, kā arī veicinās sabiedriskā transporta izmantošanu ikdienas pārvietošanās vajadzībām.
Lai nodrošinātu pilotprojekta turpināšanu, paredzēts veikt nepieciešamos grozījumus sadarbības līgumā starp Rīgas pašvaldību, AS "Pasažieru vilciens", VSIA "Autotransporta direkcija" un RP SIA "Rīgas satiksme".
Lēmumprojekts vēl tiks virzīts izskatīšanai Rīgas domes sēdē.