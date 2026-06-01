"Cilvēki kā aptrakuši skrēja lācim pakaļ ar kamerām!" Jēkabpils novada mērs atklāj sīkākas ziņas par lāča "izraidīšanas operāciju" no pilsētas
Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis (LZP) Jauns.lv atklāj, ka centienus izvadīt no Jēkabpils pilsētas tajā ieklīdušo lāci pamatīgi apgrūtināja ziņkārīgu cilvēku rīcība.
Jau ziņots, ka svētdien, 31. maijā, Jēkabpilī ieklīda lācis. Iedzīvotāji tika aicināti ievērot piesardzību un dzīvniekam netuvoties, tikmēr sociālajos tīklos vairāki iedzīvotāji dalījās ar video, kuros ķepainis redzams klīstam pa pilsētas ielām. Pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevās pavadīt uz meža masīvu.
Kā norāda Ragainis, pilsētā ieklīdušais lācis bija jauns - viņam varēja būt ap gadiem diviem-trim. "Visdrīzāk viņš bija padzīts no ģimenes, jo lāču mamma mazuļus uztur kādus divus gadus, un pēc tam, kad viņa ir gaidībās un nāk jaunais metiens, viņa vecākos lācēnus dzen projām. Visdrīzāk, ka viņš šādā veidā tika izdzīts un tagad viens pats klīst apkārt pa mežu".
Lielākā problēma - cilvēku rīcība
Ragainis uzsver, ka lāča izraidīšanu no pilsētas teritorijas visvairāk sarežģīja nevis pats dzīvnieks, bet gan cilvēku rīcība. "Lācim pakaļ brauca automašīnu kolonnas. Cilvēki viņu filmēja, lika video sociālajos tīklos, un tas tikai vēl vairāk veicināja tā saucamo 'medību tūrismu'. Daudzi brauca lāci apskatīt, bet vairāki cilvēki, kā aptrakuši, skrēja viņam pakaļ ar kamerām."
Mērs norāda, ka tā vietā, lai ļautu lācim mierīgi aiziet no pilsētas, notika tieši pretējais, un dzīvnieks no šīs drūzmēšanās, filmēšanas un kliegšanas apjuka. "Viņš tika dzenāts un sāka skraidīt te uz vienu, te otru pusi. Beigās viņš izstaigāja pusi pilsētas," atklāj Ragainis.
No Mežaparka tika evakuēti cilvēki
"Beigās lācis aizskrēja uz Mežaparku, kur mēs evakuējām dažus cilvēkus, kas tur atradās. Pēc tam mēs attaisījām vaļā koridoru un lācis pārskrēja uz kapu zonu. Pie kapiem mēs noslēdzām autoceļus, lai tur nebraukātu mašīnas un viņš justos mierīgāk. Bet tajā laikā jau bija tumšs un lāci redzēt vairs nevarēja."
Ragainis norāda, ka notikuma vietā darbojās gan Valsts policija, gan pašvaldības civilās aizsardzības un Zemessardzes speciālisti ar droniem. Gaisā tika palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču speciālisti secināja, ka lācis teritorijā vairs neatrodas. "Līdz ar to ap plkst. 1.30 rītā mēs pārtraucām šo, gribētos teikt, "lāča sargāšanas operāciju". Izskatās, ka viņš ir aizgājis uz mežu - un šobrīd visi ir drošībā."
Vai lāci vajadzētu iemidzināt?
Lāča parādīšanās pilsētā izraisīja plašas diskusijas sociālajos tīklos, kur vairāki cilvēki pauda viedokli, ka dzīvnieku vajadzētu iemidzināt, jo tas apdraud cilvēkus. Ragainis uz to atbild, ka "cilvēkiem ir jārēķinās ar to, ka Jēkabpils ir zaļa teritorija, kurai apkārt atrodas meži". "Pirms divām nedēļām mums pilsētas centrā iemaldījās alnis, ko pašvaldības policisti no pilsētas izvadīja. Tie zvēri mums ienāk bieži. Mums apkārt manītas arī lapsas, zaķi un lūši."
"Vienīgais, ko noteikti vajadzētu darīt šādā situācijā - pamanot dzīvniekus kā lāčus vai alņus, kas var apdraudēt cilvēkus, uzreiz jādod ziņa pašvaldības policijai. Tad situācijai pieslēgsies atbildīgie dienesti, lai nodrošinātu nevis šī dzīvnieka likvidāciju, bet tieši otrādi - viņi aizsargās dzīvnieku no ziņkārīgajiem iedzīvotājiem, lai šī saskare nenotiktu un lai nevienam nenotiktu nekas ļauns," norāda mērs.
"Lāči mums apkārt dzīvo, tomēr mēs nezinām - kur tieši. Viņus medīt nedrīkst, un tas varbūt arī ir pareizi. Vienkārši šajā gadījumā viņš ienāca pilsētā un mūsu uzdevums bija kontrolēt, kā viņš pārvietojās," pauž Ragainis. "Es tikai vēlētos, lai cilvēki saprot, ka katrs skrējiens dzīvniekam pakaļ un katrs sauciens, lai pievērstu lāča uzmanību, iedzen viņu lielākā stresā. Ja situācija būtu bijusi mierīgāka, varbūt lācis nemaz neienāktu tik dziļi pilsētas teritorijā," uzsver mērs.