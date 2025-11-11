"Savējos nepametam! Krievu valoda - tā ir diplomātija, draudzība un nākotne!": Rosļikovs paziņo, ka izbeigta krimināllieta par "sadarbību ar Krieviju" un pateicas atbalstītājiem
Prokremliskais Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs ("Stabilitātei") Lāčplēša dienā publicējis priekpilnu vēstījumu, ka Latvijā esot izbeigta pret viņu ierosinātā krimināllieta "par sadarbošanos ar Krieviju". "Savējos nepametam - tagad es zinu, ka tie nav tikai vārdi!" viņš pateicās saviem atbalstītājiem, atkārtojot Krievijas propagandas iecienīto saukli kopš 2022. gada invāzijas Ukrainā. Pirms tam Rosļikovs apgalvoja, ka par sadarbošanos ar Krieviju un krievu valodas aizsardzību viņam var nākties cietumā pavadīt pat 25 gadus.
“Savējos nepametam – tagad es zinu, ka tie nav tikai vārdi!” savā “Telegram” kanālā pavēstīja Rosļikovs. “Mana krimināllieta par “sadarbību ar KF” ir izbeigta. Tikai pateicoties cilvēku uzmanībai un atbalstam visā pasaulē, tas ir fakts!”
Vienlaikus Rosļikovs stāsta, ka viņam vēl draudot līdz 5 gadu ieslodzījums par runāšanu krievu valodā Saeimā. Par savu rupjo žestu, eksdeputāts, acīmredzot, bija piemirsis. “Savukārt lieta par “nacionālā naida kurināšanu” par to, ka es, pēc izmeklēšanas domām, runāju agresora (krievu) valodā no parlamenta tribīnes – tiek nodota tiesai! Līdz 5 gadu brīvības atņemšanas un pastāv iespēja par nosacītu sodu.”
“Krievu valoda — tā ir mana valoda!” paziņoja Rosļikovs, pateicoties gan saviem atbalstītājiem, gan politiķiem ārpus Latvijas un Eiropas. “Krievu valoda – tā ir diplomātija, draudzība un nākotne.”
Tikai pirms dažām dienām bijušais Saeimas deputāts Rosļikovs šausminājās par savu likteni, kā Latvijā soda par runāšanu krievu valodā un draudzēšanos ar Krieviju. “Eiropā par slepkavību dod septiņus gadus, bet par to, ka aizstāvi krievus, par to, ka aizstāvi krievu valodu, par to, ka aizstāvi savas tiesības būt pašam, — 25, un tev nav absolūti nekādas alternatīvas!” žēlojās Rosļikovs, kurš šovasar izpelnījās skandalozu slavu ar rupjo žestu no Saeimas tribīnes. Viņš paziņoja, ka tiesas process pret viņu, visticamāk, sāksies nākamā gada sākumā un viņu “simtprocentīgi droši notiesās”. Savukārt notiesājošais spriedums parādīšot, cik ļoti Eiropa ir “nožēlojama”.
Nesen Valsts drošības dienests (VDD) apliecināja, ka šogad 9. jūnijā sāktajā kriminālprocesā Rosļikovam joprojām ir piemēroti vairāki drošības līdzekļi - liegums izbraukt no valsts un aizliegums mainīt dzīvesvietu. Kriminālprocess sākts, izvērtējot Rosļikova izteikumus 5. jūnija Saeimas sēdē, kā arī citas pēdējā laika aktivitātes. 16. jūnijā VDD aizturēja un nopratināja Rosļikovu. VDD arī veica kriminālprocesuālas darbības četros ar Rosļikovu saistītos objektos, savukārt septembra vidū VDD iepriekš sāktā kriminālprocesā veica Rosļikova un viņam piederošās automašīnas kratīšanu.
VDD jau vairākkārt ar partijas "Stabilitātei!" vadītāju ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot par paredzēto kriminālatbildību noziedzīgu nodarījumu veikšanas gadījumā.
Jāpiebilst, ka uzreiz pēc kriminālprocesa sākšanas Krievijā pauda aicinājumus Rosļikovam piešķirt politisko patvērumu. Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs atzina, ka diez vai Krievija varētu palīdzēt Rosļikovam, tomēr gaida viņu atplestām rokām, ja viņam izdosies aizbēgt. “Diez vai mēs varam. Viņš ir šo tiesību subjekts, viņš ir šīs valsts pilsonis,” par Krievijas iespējām palīdzēt aģentūrai TASS jūnijā norādīja Peskovs. “Ja viņš kādreiz izrausies no šī režīma, citādāk to nevar nosaukt, rokām, esmu pārliecināts, ka Krievija viņu pieņems.” Pirms tam viņš pauda gandarījumu par Rosļikova skandalozo uzstāšanos Saeimas sēdē. Toreiz Rosļikovu izraisīja no parlamenta sēžu zāles pēc tam, kad viņš savā runā nosodījis “rusifikācijas seku novēršanas” deklarāciju un, noslēdzot savu runu, krieviski iesaucās: “Mēs esam vairāk!”, parādot rupju žestu. “Tas, ka šādas saprāta balss izpausmes rodas pat Baltijas valstīs, ir iepriecinoši,” aģentūra TASS citēja Kremļa runasvīra teikto. Peskovs toreiz piebilda, ka Saeimas reakcija uz Rosļikova performanci bija paredzama.
Garām nepagāja arī odiozais Krievijas eksprezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, kurš nopriecājās par Rosļikova uzstāšanos, dzimtajā valodā “nelabojamiem rusofobiem” ierādot īsto vietu. “Pirms A. Puškina dzimšanas dienas pieklājīgi cilvēki visu skaidri izskaidroja nelabojamajiem rusofobiem dzimtajā krievu valodā!” mikroblogošanas vietnē “X” sajūsmināts rakstīja Medvedevs, šoreiz atturoties no histēriskām lamām, ar kurām viņš ir slavens savās publikācijās “Telegram” kanālā.
Накануне Дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво всё объяснили махровым русофобам на родном, русском! pic.twitter.com/ksB3k92KTl— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 5, 2025