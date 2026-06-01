Turpmāk valdība uz sēdēm sanāks biežāk
Turpmāk valdība sanāks divas reizes nedēļā, plānojot arī tematiskas sēdes, pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem teica Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Kulbergs atgādināja, ka valdības sēdes ierasti notika tikai otrdienās, taču koalīcijas partneri vienojušies, ka valdības sēdes notiks arī piektdienās. Vienlaikus šajās sēdēs netiks pieņemti jautājumi klasisko valdības sēžu, kas ierasti notiek otrdienās, izpratnē.
Kulbergs skaidroja, ka, izvērtējot situāciju no statistikas skatpunkta, secināts, ka valdībai atlicis ierobežots darba laiks - 88 darba dienas, kuru laikā iespējams noorganizēt līdz 17 Ministru kabineta sēdēm. Vienlaikus nepieciešams nodrošināt arī sanāksmes par birokrātijas mazināšanu, komiteju darbu un tehniskās sēdes.
Viņš norādīja, ka pirmajā jaunās valdības sadarbības sanāksmē pārrunāti sadarbības principi, lai nodrošinātu skaidru darba kārtību un izvairītos no pārpratumiem. Kulbergs akcentēja, ka Ministru kabineta darba kārtībā nereti nonāk arī salīdzinoši sīki jautājumi, kuru izskatīšana patērē nesamērīgi daudz laika. Tomēr īstermiņā no šādas prakses atteikties neesot iespējams, jo to nosaka normatīvais regulējums. Tāpat sanāksmē atzīts, ka deklarācijā iekļautos uzdevumus nebūs iespējams īstenot vienas sēdes ietvaros.
Lai nodrošinātu būtisku jautājumu virzību, panākta vienošanās par papildu sēžu organizēšanu nedēļas laikā, sacīja Kulbergs. Tajās plānots skatīt stratēģiski nozīmīgus jautājumus, tostarp valsts budžetu, aizsardzību un citus deklarācijā noteiktos prioritāros virzienus. Šim nolūkam iecerētas arī piektdienu sēdes, kurās politiskā līmenī koncentrēti analizēs stratēģiskos jautājumus.
Kulbergs informēja, ka īpaša uzmanība tiks pievērsta ekonomikas rādītāju regulārai uzraudzībai. Viņš norādīja, ka panākta vienošanās informāciju par valsts finanšu situāciju saņemt nevis reizi gadā, bet ik mēnesi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus. Tāpat regulāri tikšot vērtēta Centrālās statistikas pārvaldes informācija un Latvijas Bankas lēmumi par procentu likmēm, sasaistot tos ar makroekonomiskajām prognozēm.
Pēc Kulberga paustā, sanāksmē lemts arī par izbraukuma sēdes rīkošanu 27. jūnijā Latgalē. Tā paredzēta kā pilnvērtīgs darba formāts ar fokusētu darba kārtību, nevis formāls pasākums. Sēdē plānots analizēt tikai Latgalei aktuālus jautājumus, tostarp drošību, ekonomisko attīstību un vietējos izaicinājumus, balstoties uz reālo situāciju reģionā.
Vienošanās aptver arī darba disciplīnas principus, sacīja Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka steidzamības kārtībā būtu virzāmi tikai pamatoti jautājumi, izvairoties no to iesniegšanas pēdējā brīdī. Tāpat tikusi akcentēta ministru personiskā atbildība par iesniegtajiem jautājumiem un to saturu.
Kulbergs arī informēja, ka tuvākajā laikā no katra ministra plānots saņemt trīs prioritātes, kopumā veidojot 42 uzdevumu kopumu. Šie priekšlikumi tiks skatīti atsevišķā sēdē, izvērtējot to īstenošanas iespējas, izpildes mehānismus un rezultātu mērīšanas kritērijus.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) pēc sadarbības padomes sēdes uzsvēra, ka valdībai atvēlētajā laikā nepieciešams strādāt īpaši efektīvi, lai iespējami īsā termiņā īstenotu iecerētos darbus un pieņemtu nepieciešamos lēmumus. Viņš norādīja, ka daļa ministru jau iesnieguši savus priekšlikumus, savukārt pārējiem tas vēl jāizdara tuvākajās dienās.
Ministrs akcentēja, ka ierobežotā laika dēļ valdības darbā būtiska nozīme būs operativitātei un spējai ātri virzīt lēmumus, lai nodrošinātu izvirzīto prioritāšu izpildi.
Abu Meri arī informēja, ka, gatavojoties 27. jūnijā paredzētajai Ministru kabineta izbraukuma sēdei, veselības nozare sadarbībā ar citām institūcijām, tostarp aizsardzības sektoru, sagatavos nepieciešamos materiālus.
Viņš skaidroja, ka veselības nozarē īpaša uzmanība tiks pievērsta gatavībai rīkoties dažādu krīzes situāciju gadījumā, tostarp pilnveidojot koordinācijas mehānismus starp ārstniecības iestādēm un citām iesaistītajām pusēm.
Jau rakstīts, ka Saeima ceturtdien apstiprināja jauno valdību, kuru vada Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Par Kulberga valdību nobalsoja 66 deputāti, pret balsoja 25 deputāti.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).