Prokremliskais aktīvists Samuļs Minskā izseko Rosļikovu un sarīko izrēķināšanos tieši kameru priekšā. VIDEO
Minskā notikusi saķeršanās starp prokremlisko aktīvistu Romānu Samuļu un no Latvijas aizbēgušo politiķi Alekseju Rosļikovu. Samuļs izsekoja Rosļikovu un sarīkoja "izrēķināšanos" tieši intervijas laikā.
Samuļs Rosļikovu satika pie vietējā televīzijas kanāla ēkas — tieši tajā brīdī, kad Aleksejs sniedza interviju kādam propagandas resursam. Romāns negaidīja, kamēr filmēšana beigsies: "Sveiks, Aleksej! Kā iet? Sveicienus Latvijai negribi nodot? Kā tas ir, rakstīt iesniegumus par cilvēkiem?"
Interesanta bija baltkrievijas korespondentes reakcija — viņa, acīmredzot, neatpazina Samuļu un pajautāja Aleksejam: "Kas tas ir?" Tikmēr pats Rosļikovs palūdza ļaut viņiem pabeigt intervijas ierakstu.
Vēlāk Romāns teica, ka knapi savaldījies, lai neiesistu Rosļikovam pa seju, bet tomēr pažēlojis Rīgas domes deputātu, jo tas izskatījies nobijies.
Jau vēstīts, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu tiesai bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu. Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Pats Rosļikovs iepriekš atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Politiķis tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu, savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.