Imantas briesmīgajā traģēdijā iesaistītais "Ride Mobility" iebilst pret rosināto velosipēdu klasifikāciju Ceļu satiksmes likumā
Koplietošanas "e-velosipēdu" operators "Ride Mobility" (SIA "Ride") iebilst pret Satiksmes ministrijas (SM) rosinātajiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā un aicina velosipēdu nesadalīt trīs apakškategorijās, liecina SIA "Ride" valdes priekšsēdētāja Edgara Jākobsona vēstulē Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai rakstītais. Jākobsons vēstulē aicina neapstiprināt SM priekšlikumu sadalīt velosipēdu trīs apakškategorijās - "velosipēds", "elektrovelosipēds" un "pašgājējs velosipēds".
"Ride" valdes priekšsēdētājs norāda, ka šobrīd plānotās izmaiņas tiekot virzītas pārāk sasteigti, radot risku pieļaut būtiskas kļūdas un var izraisīt arī nelaimes gadījumus.
Jākobsons atzīmē, ka "Ride" piekrīt, ka klasifikācijas precizēšana ir nepieciešama, taču tā esot jāveic rūpīgi izstrādātā, datiem pamatotā procesā, nodrošinot viennozīmīgu terminoloģiju un lietošanas nosacījumus. "Līdz šim ir notikusi tikai viena domnīcas sesija, kurā sniedzu virkni priekšlikumu, kas būtu jāņem vērā, lai izveidotu pareizi nodefinētu un visiem saprotamu klasifikāciju," pauž Jākobsons.
Vēstulē arī teikts, ka "L1e-A klases" "pašgājēji velosipēdi" joprojām esot mazāk aizsargātais satiksmes dalībnieks, kura maksimālais ātrums nepārsniedz 25 kilometrus stundā, bet motora jauda - 1000 vatus.
Viņš akcentē, ka "Ride" izmantotie "Yadea Q20" "pašgājēji velosipēdi" atbilst šai klasifikācijai, un to jauda esot tikai 460 vati. "Ja normatīvi noteiktu, ka "pašgājējs velosipēds" drīkst pārvietoties tikai pa braucamo daļu, tad, ņemot vērā šo transportlīdzekļu raksturu, būtu liels risks palielināt satiksmes negadījumu skaitu," pauž Jākobsons.
Viņš skaidro, ka racionāls risinājums būtu atļaut "pašgājējiem velosipēdiem" primāri pārvietoties pa veloceliņiem, bet, ja veloceliņu nav, tad izmantot braucamo daļu vai ietvi, izvērtējot satiksmes intensitāti. Pārvietojoties pa ietvi, vienmēr jāievēro princips, ka gājējiem ir priekšroka, un jāpielāgo braukšanas ātrums, norādīts vēstulē.
"Jau šobrīd Rīgas domes saistošie noteikumi vēsturiskajā centrā nosaka ātruma ierobežojumu līdz 20 kilometriem stundā, un "Ride" šo prasību ievēro," pauž Jākobsons.
Ja tomēr izmaiņas tiek pieņemtas šobrīd, Jākobsons aicina noteikt pārejas periodu vismaz trīs līdz sešus mēnešus, lai nozare un iedzīvotāji varētu pielāgoties jaunajai kārtībai.
Kā vēstīts, SM steidzamības kārtā plāno virzīt grozījumus normatīvajā regulējumā, nosakot pašgājēju velosipēdiem obligātu reģistrāciju, obligāto civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanu, kā arī aizliegumu braukt pa ietvēm un prasību lietot aizsargķiveri, aģentūra LETA noskaidroja SM.
SM pārstāvji norādīja, ka ministrijas ieskatā situācija ir nopietna, vienlaikus droša satiksme ir visu iesaistīto pušu atbildība, un uzlabojumi būs, visām pusēm iesaistoties. SM jau ir veikusi sagatavošanas darbus un virza normatīvā regulējuma grozījumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, tai skaitā, lai pasargātu bērnus un jauniešus.
Tuvākajā laikā Saeimā trešajā lasījumā tiks skatīti SM virzītie grozījumi Ceļu satiksmes likumā par stingrāku vecuma pārbaudi, vadītāja apliecības esamību un alkohola vai citu apreibinošu vielu testu koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanai.
Tāpat par likumdošanas pilnveidošanu satiksmes drošības uzlabošanai SM ir diskutējusi ar nevalstiskajām organizācijām. Tiekoties ar Rīgas domes vadību, ir pārrunāti iespējamie risinājumi situācijas uzlabošanai, tostarp nepieciešamie grozījumi likumdošanā un ikdienas kontroles pastiprināšana.
Ministrijā norādīja, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā 8.oktobrī tiks izskatīti SM iesniegtie priekšlikumi par grozījumiem normatīvajā regulējumā par jaunajam Eiropas Savienības (ES) regulējumam atbilstošu definīciju velosipēdiem, elektrovelosipēdiem un pašgājēju velosipēdiem. Kā skaidroja ministrijā, tas ir priekšnoteikums, lai virzītu grozījumus normatīvajā regulējumā, nosakot stingrākas prasības, tostarp arī pašgājēju velosipēdiem.
SM steidzamības kārtā virzīs grozījumus normatīvajā regulējumā, nosakot stingrākas prasības pašgājēju velosipēdiem - obligātu aizsargķiveres lietošanu, transportlīdzekļa reģistrāciju un OCTA, kā arī aizliegumu braukt pa ietvēm.
SM ieskatā nošķīrums starp velosipēdu un pašgājēju velosipēdu būtiski uzlabotu ceļu satiksmes drošību, jo tas ļautu piemērot diferencētu satiksmes organizāciju, piemēram, attiecībā uz atļauto ātrumu, pārvietošanās vietu (brauktuve, ietve, velojosla) un nepieciešamajām drošības prasībām, piemēram, obligātu aizsargķiveres lietošanu, vadītāja apliecību un citiem.
Ministrijā skaidroja, ka šādas prasības savukārt tiktu noteiktas Ceļu satiksmes noteikumos. Vienlaikus šāds nošķīrums palīdzētu arī identificēt transportlīdzekļus, kuriem ir augstāks risks radīt bīstamas situācijas. Kā norādīja SM pārstāvji, satiksmes uzraudzības kontekstā skaidra terminoloģija un transportlīdzekļu definīcijas ļaus Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD), Valsts policijai un pašvaldības policijai viennozīmīgi atpazīt, kuram transportlīdzeklim piemērojami kādi satiksmes noteikumi, kā arī efektīvāk kontrolēt to ievērošanu.
SM piedāvātie grozījumi Ceļu satiksmes likumā pēc būtības arī paredz pašgājēju velosipēdu obligātu reģistrāciju, kā arī papildu prasību - nodrošināt pašgājēju velosipēdiem OCTA. Tā kā pašgājēju velosipēdi ir pielīdzināmi motorizētiem transportlīdzekļiem (netiek izmantots cilvēku muskuļu spēks), tad ir pamatoti un samērīgi noteikt, ka uz tiem attiecināmi papildu pienākumi - reģistrācija un OCTA. Pašgājēju velosipēdi ar lielāku jaudu un masu var nodarīt līdzvērtīgus zaudējumus, īpaši, ja tie pārvietojas pa ietvēm vai tiek izmantoti bez apdrošināšanas. Tādējādi prasība nodrošināt pašgājēju velosipēdiem OCTA pasargā gan cietušos, gan transportlīdzekļa īpašnieku no finansiālām sekām negadījumā.
Tāpat arī Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs veic izmeklēšanu, izvērtējot pārbrauktuves ar visaugstāko negadījumu skaitu, analizējot pārbrauktuvju normatīvo regulējumu, autoceļu un dzelzceļa pārbrauktuvju aprīkojumu un tehnisko stāvokli, auto satiksmes organizāciju un citus faktorus, lai noteiktu starpgadījumu cēloņus un sniegtu rekomendācijas atbildīgajām pusēm dzelzceļa un autoceļu satiksmes drošības uzlabošanai.
Lai iezīmētu tālākās darbības, pagājušonedēļ notika SM tikšanās ar VAS "Latvijas dzelzceļš" un AS "Pasažieru vilciens" pārstāvjiem. Kā nākamie soļi plānoti kopīgi ar Mobilitātes asociāciju izvērtēt risinājumus, vai un kā labāk ieviest ātruma ierobežojumus nomas transportlīdzekļiem dzelzceļa pārbrauktuvju zonās.
SM norādīja, ka arī izglītojošas kampaņas ir viens no instrumentiem drošākai satiksmei. Dzelzceļa uzņēmumi iespēju robežās plāno likt vēl lielāku fokusu uz informatīvajām kampaņām par drošu dzelzceļa sliežu šķērsošanu, kā arī paplašināt sadarbību ar skolām izglītojošo pasākumu veikšanā. Savukārt SM plāno papildināt ceļu satiksmes drošības kampaņas bērniem un jauniešiem, iekļaujot drošu pārbrauktuvju šķērsošanas tēmu.
Vienlaikus ministrijā uzsvēra, ka droša satiksme ir arī ikviena satiksmes dalībnieka atbildīga rīcība. Tas, pirmkārt, attiecas uz ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, nemēģinot tos apiet, tai skaitā, rodot iespējas pusaudžiem braukt ar transportlīdzekļiem, kas likumā nav atļauts. "Vecākiem un skolotājiem ar bērniem jāpārrunā būtiskākais, lai droši iekļautos satiksmē, mikromobilitātes rīku nomātājiem jāpārliecinās par braucēja vecumu. SM ieskatā visu kopīgs mērķis ir pārvietošanās paradumu maiņa - lai ikviens satiksmē justos droši un neapdraudētu sevi vai citus satiksmes dalībniekus," norādīja ministrijā.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 2.oktobrī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012.gadā dzimušo meiteņu nāves, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Piektdien PTAC informēja, ka centrs "Ride Mobility" piemēros administratīvo pārkāpumu sodu par darbības neapturēšanu atbilstoši PTAC aicinājumam.
PTAC aicinājusi visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādināja, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.