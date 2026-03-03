Netanjahu: bez militāras iejaukšanās Irānas kodolpotenciāls pēc dažiem mēnešiem būtu neaizskarams
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka triecieni Irānai bija nepieciešami, jo Teherānas kodolpotenciāla palielināšana dažu mēnešu laikā padarītu to neaizskaramu.
Neraugoties uz kopīgiem ASV un Izraēlas gaisa triecieniem trim Irānas kodolobjektiem 12 dienu kara laikā pagājušā gada jūnijā, Irānas militāristi un eksperti sākuši būvēt jaunus objektus, tostarp pazemes bunkurus, kuros varētu izstrādāt ballistiskās raķetes un atombumbas, norādīja Netanjahu.
"Viņi sāka būvēt jaunus objektus, pazemes bunkurus, kas padarītu viņu ballistisko raķešu programmu un atombumbas programmu imūnu dažu mēnešu laikā," Netanjahu sacīja telekanālam "Fox News". "Ja rīcība netiktu veikta tagad, nākotnē jau būtu neiespējami rīkoties."
Kad raidījuma vadītājs jautāja premjerministram, vai Izraēla ir "ievilkusi Donaldu Trampu" šajā konfliktā, Netanjahu pasmējās.
"Tas ir smieklīgi. Donalds Tramps ir spēcīgākais līderis pasaulē. Viņš dara to, ko uzskata par pareizu Amerikai," atbildēja Netanjahu.
"Es zinu kara cenu," sacīja Netanjahu. "Bet es zinu, ka dažreiz karš ir nepieciešams, lai pasargātu mūs no tiem, kas vēlas mūs iznīcināt."