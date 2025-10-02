Uzņēmums "Ride" sniedz komentāru par traģisko vilciena un skūtera sadursmi Imantā
Elektrovelosipēdu koplietošanas uzņēmums “Ride”, ar kura skūteriem aizvadītajā dienā zem vilciena sliedēm paskrēja divas nepilngadīgas meitenes, Jauns.lv pauž, ka "notikusī nelaime bija graujoša" un uzsver, ka "strāda pie papildu verifikācijas mehānismiem, lai tā braucamrīkiem nevarētu piekļūt nepilngadīgas personas".
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā traģisks negadījums notika pie Imantas dzelzceļa stacijas, kur zem vilciena pakļuva divas ar skūteri braukušās nepilngadīgas meitenes. Negadījuma brīdī ar nomas skūteri nepilngadīgās meitenes šķērsoja dzelzceļa sliedes. Viena cietusī gāja bojā notikuma vietā, bet otra ar smagām traumām tika nogādāta slimnīcā. Vēlāk Valsts policija paziņoja par abu meiteņu nāvi.
"Vispirms vēlamies paust visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo jauniešu tuviniekiem. Šī nelaime ir graujoša, un tā skar ikvienu no mums. Drošība vienmēr ir bijusi un paliek mūsu augstākā prioritāte," Jauns.lv norāda "RIDE Mobility" izpilddirektors Edgars Jākobsons. Viņš uzsver, ka "RIDE" platformā pakalpojumu drīkst izmantot tikai pilngadību sasniegušas personas, un norāda, ka lai reģistrētos, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
"Pakāpeniski ieviešam papildu verifikācijas mehānismus, kas ļaus stingrāk kontrolēt šo nosacījumu, tomēr realitātē pastāv situācijas, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus. Mēs aktīvi meklējam tehniskus un juridiskus risinājumus, lai šādus gadījumus samazinātu līdz minimumam, tostarp apsverot dokumentu vai maksājumu karšu sasaisti ar kontu," norāda Jākobsons.
Tāpat izpilddirektors norāda, ka "RIDE" e-velosipēdiem "drošības loģikas dēļ būtu jāļauj turpināt pārvietoties pa brauktuvi vai trotuāru". "RIDE" e-velosipēdi ir mazjaudas elektriskie velosipēdi, kas pēc būtības ir tuvāki parastam velosipēdam, nevis smagajiem mopēdiem. Līdz ar to drošības un loģikas dēļ uzskatām, ka tiem ir jāatļauj braukt gan pa velojoslām, gan veloceliņiem, gan – kur tie nav pieejami – arī pa trotuāru, ievērojot atbildīgu ātrumu un gājēju drošību."
"Pārvietošanos tikai pa brauktuvi mēs neuzskatām par drošu risinājumu, it īpaši jauniešiem vai vecāka gadagājuma lietotājiem, kuri izmanto e-velosipēdu kā alternatīvu privātajam auto."
Tikmēr Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzsvēris, ka steidzami būtu nepieciešama stingrāka kontrole un ierobežojumi šiem mopēdiem. “Steidzami nepieciešama stingrāka kontrole un ierobežojumi šiem mopēdiem. Esam absurdā situācijā, kur pašvaldība nevar vienpersoniski aizliegt šiem mopēdiem braukt pa ietvēm – priekš tam Saeimā būs jāgroza likums. Pašvaldībām ir jādod izvēle pašām pieņemt šādus lēmumus,” uzskata Rīgas mērs.
Savukārt Andrejs vietnē "Threads" paudis neapmierinātību ar "Ride" norādot, ka vecuma verifikācija vietnē nav pietiekama: "Tas ir nenormāli. Lai uzņēmumā “RIDE” noīrētu mopēdu, tad pieteikumu veidlapā pietiek atbildēt ar vārdu "YES", tādējādi "apliecinot", ka esi pilngadīgs. Tiem, kam šāda sistēma ienes peļņu, būtu jāsēž cietumā!" pauž vīrietis.