Iepazīstieties ar prinča Edvarda bijušo mīļoto Rūtiju, kura gatavojas izdot atklāsmju pilnus memuārus
Vestendas zvaigzne Rūtija Henšola ar princi Edvardu iepazinās 1988. gadā, kad abi strādāja Endrū Loida Vēbera kompānijā, un viņu attiecības ilga apmēram piecus gadus.
Tās bija attiecības, par kurām 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā rakstīja visi laikraksti. Tagad prinča Edvarda (61) bijusī draudzene un Vestendas superzvaigzne Rūtija Henšola (58) gatavojas atklāt visus viņu mīlasstāsta noslēpumus savā jaunajā biogrāfiskajā grāmatā.
Piecas reizes teātra balvai “Olivier” nominētā aktrise sola, ka šī atklātā grāmata izgaismos “pirmās mīlestības rūgteni saldo prieku”. Tajā viņa apraksta savu un Edvarda piecu gadu romānu — sākot ar slepenām vizītēm Bakingemas pilī un beidzot ar tējas pēcpusdienām Vindzorā kopā ar karalieni Elizabeti II.
Iedvesma grāmatai radusies brīdī, kad Rūtija, kārtojot garāžu, uzgājusi lielu kaudzi ar senām mīlestības vēstulēm no sava bijušā karaliskā kavaliera. “Es atradu vecas dienasgrāmatas, kuras sāku rakstīt 80. gados, un tad arī visas prinča Edvarda vēstules. Mani pārsteidza, cik dārgs un īpašs bija šis laiks manā dzīvē,” viņa stāsta.
Viņa piebilst: “Es biju uz Vestendas skatuves — tas bija mans sapnis kopš bērnības — un vienlaikus dalīju mīlestību ar vīrieti, kuru patiesībā pazīst tikai retais. Ja tas būtu kāda cita stāsts, es domātu, ka tas ir izdomāts. Tāpēc te tas ir — ieskats aizkulisēs trakajā mūziklu pasaulē un tajā, kas notiek, kad šovmeitene iemīlas princī.”
Rūtija un Edvards iepazinās 1988. gadā, kad abi strādāja Endrjū Loida Vēbera kompānijā. Tolaik Rūtija spēlēja mūziklā “Kaķi”, bet princis bija producenta asistents.
Kas ir Rūtija Henšola?
Papildus tam, ka Rūtija ir mīloša mamma divām meitām, viņa ir īsta Vestendas karaliene. Viņa piecas reizes nominēta “Oliver” balvai, bet 1995. gadā šo godalgu ieguva kategorijā “Labākā aktrise mūziklā” par lomu izrādē “She Loves Me”. Nozares aprindās viņu dēvē par “trīskāršo talantu” — viņa ir vienīgā britu aktrise, kas mūziklā “Čikāga” atveidojusi visas trīs galvenās sieviešu lomas: Roksiju Hārtu, Velmu Kelliju un mammu Mortoni.
Britu teātra zvaigzne Rūtija Henšola, kuru reiz vienoja romāns ar princi Edvardu
Papildus ikoniskajām skatuves lomām — tostarp Fantīnes atveidojumam leģendārā mūzikla “Nožēlojamie” (“Les Misérables”) desmitgades koncertā — Rūtijai pieder arī pašai sava teātra skola. Pavisam nesen viņa spēlēja Šneideres jaunkundzes lomu “Kabarē” atjaunotajā iestudējumā Vestendā kopā ar citu skatuves zvaigzni Evu Noblezadu. Pirms pirmizrādes abas aktrises sniedza ekskluzīvu interviju žurnālam “Hello!”.
Lai gan Rūtija atteicās komentēt savas bijušās attiecības ar princi Edvardu, viņa ar sajūsmu runāja par dzīvi uz skatuves, dēvējot teātri par savu “baznīcu”.
“Es vienmēr esmu teikusi, ka teātris ir mana baznīca. Tā ir vieta, kur divarpus stundas man nav jādomā ne par ko citu. Ir sens teiciens, par kuru daudzi mēdz pasmaidīt — agrāk to sauca par ‘teātri dakteri’. Ja tu piezvani trupas vadītājai un saki: ‘Šodien nejūtos labi’, viņa atbild: ‘Nāc, mīļā, teātris tevi izārstēs.’”
“Un tā ir taisnība. Ja vien neesi patiešām smagi slims, atnākot šeit, tu uz divarpus stundām aizmirsti visu pārējo. Un, ticiet man, kad pēc izrādes izej ārā, tu jūties pavisam citādi. Tas ir kā saņemts liels apskāviens. Es to daru jau 40 gadus, un joprojām mana mīļākā vieta pasaulē ir teātris.”
Skandaloza atzīšanās
Lai gan Rūtija ir teātra zvaigzne, viņai nav sveša arī realitātes televīzija. 2020. gadā aktrise piedalījās šovā “I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!” un neviļus tiešraidē izteica visai pikantu atzīšanos par savām attiecībām ar bijušo draugu.
Sarunā ar šova biedru Šeinu viņa drosmīgi paziņoja: “Tu uzstājies Bakingemas pilī, dziedāji dārzos, bet es… guļamistabās.”
Agrāk Rūtija arī stāstījusi, kā bez iepriekšējas sagatavošanas nodziedājusi dziesmu “I Dreamed A Dream” no “Les Misérables” karaliskās ģimenes priekšā. Viņa atzina, ka nav jutusi satraukumu, jo toreizējais Velsas princis Čārlzs viņai bija pagatavojis pāris martini kokteiļus.
“Es nenervozēju, jo Čārlzs man bija uztaisījis dažus martini. Tāpēc arī gadījās, ka sāku dziedāt karalienes priekšā,” viņa atcerējās 2023. gadā.