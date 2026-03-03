Mūziķim Atim Ieviņam pēc sāpīgas šķiršanās jaunas attiecības. Kas ir viņa draudzene?
Mūziķis Atis Ieviņš vairs nav brīvs vīrietis. Viņam izveidojušās romantiskas attiecības ar projektu vadītāju un sociālo mediju satura veidotāju Viktoriju Geidu.
Šarmanto un enerģisko Viktoriju Geidu žurnāls "Kas Jauns" sastapa Ikšķilē, kad viņa bija atnākusi pieteikties muzikālā šova "Koru kari" atlasē, pretendējot uz dalību Jāņa Aišpura vadītajā Ikšķiles korī. Tiesa gan, Viktorija neiekļuva kora sastāvā, un, kā vēlāk sarunā atklāja Atis Ieviņš, viņam vēl esot priekšā nopietna runāšana ar Aišpuru. Tikmēr Viktorija turpina dziedāt un muzicēt gan viena, gan arī kopā ar Ati, ko bieži vien atspoguļo sociālajos tīklos. Viktorija tāpat kā Atis pašlaik dzīvo Ogrē.
Pērn vasarā mūziķis Atis Ieviņš pārsteidza savus sociālo tīklu sekotājus ar emocionālu video, kurā atklāti runāja par sāpīgu notikumu savā ģimenē – sievas Renātes neuzticību. Ieraksts tika publicēts agri no rīta un drīz pēc tam dzēsts. Pēc mūziķa teiktā, viņš par laulības pārkāpumu uzzinājis nejauši, pārbaudot sievas tālruni. Pāris viens otru pazina kopš skolas laika, un abu laulība no malas šķita harmoniska un saskanīga. Nu Atis ir šķīries no sievas un abu meitu mammas, ar kuru laulībā bija no 2014. gada maija.
Tiesa gan, par romantiskajām attiecībām ar Viktoriju Atis runā ļoti piesardzīgi, skaidrojot, ka tas esot jādara uzmanīgi, jo jaunā simpātija pie šādas publicitātes vēl nav pieradusi. Savukārt Viktorija, kas savu dzīvesstilu un ikdienu bieži atspoguļo sociālajos tīklos, šad tad savos video vēstījumos gan parāda sev līdzās arī Ati Ieviņu. Piemēram, šā gada sākumā abi devās romantiskā ceļojumā uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu, kur apskatīja vecpilsētu, iegriezās dievnamā, Ilūziju muzejā un baudīja spa. Vēl pirms tam Viktorija ar saviem sekotājiem dalījās ar vēsti, kā no skatītāju rindām iefano par Ata uzstāšanos. Tāpat arī aizvadītajā nedēļas nogalē viņa bija devusies Atim līdzi uz Ventspili, kur viņš ar grupu "The Rock Brothers" uzstājās "Zelta mikrofona" 30. jubilejas apbalvošanas ceremonijas ballītē.