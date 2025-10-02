Pēc Imantas traģēdijas Rīgas mērs Kleinbergs ierosina izņemt "Ride Mobility" braucamrīkus no aprites
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) vērsies Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ar lūgumu izvērtēt iespēju izņemt "Ride Mobility" braucamrīkus no aprites. Kā preses konferencē teica Kleinbergs, ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, tad bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību.
Līdz ar to, ja "Ride Mobility" līdz šim nebūtu tik agresīvi iestājies par to, ka viņu nomā pieejamie braucamrīki ir nevis mopēdi bet pašgājējvelosipēdi, šī traģēdija nebūtu notikusi, pārliecināts Rīgas mērs. Kleinbergs aicināja uzņēmējus, - ja viņi vēlas pasargāt bērnu dzīvības, aizvākt šos braucamos no ielām.
Mērs arī uzdevis Ārtelpas un mobilitātes departamentam apsekot visas gājēju pārejas pāri dzelzceļam un rast risinājumus, lai uzlabotu drošību, piemēram, ierīkojot barjeras, kas neļauj viegli šķērsot sliedes.
Mērs nākamnedēļ plāno doties uz Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju, lai iesniegtu grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas nosaka aizliegumu šādiem transportlīddzekļiem pārvietoties pa ietvēm. Grozījumi tika gatavoti kopā ar ministriju, un bija plānots tos virzīt izskatīšanai Saeimā caur valdību. Taču tagad tas tiks darīt bez valdības iesaistes, caur Saeimas komisiju.
Kleinbergs gan atzina, ka minētie grozījumi likumā konkrētajā traģēdijā nebūtu pasargājuši bērnus, jo bērni pārvietojās pa ielas braucamo daļu.
Rīgas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs preses konferencē informēja, ka konkrētais braucamrīks bija piereģistrēts kā velosipēds, līdz ar to nekas neliedz jauniešiem ar to braukt.
Kopumā šogad Rīgas Pašvaldības policija fiksējusi 149 pārkāpumus, kurus ir veikuši mikromobilitātes rīku lietotāji. Tajā skaitā ir ne tikai gadījumi, kad braucamos izmanto nepilngadīgie, bet arī dažādi citi satiksmes pārkāpumi.
Rīgas mērs izteica līdzjūtību bojāgājušo meiteņu tuviniekiem.
Jauns.lv jau ziņoja, ka Rīgā pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, trešdien, 1.oktobrī, gājušas bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.
Koplietošanas e-velosipēdu operators "Ride Mobility" paziņojis, ka meklē tehniskus un juridiskus risinājumus, lai novērstu gadījumus, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus nomas e-velosipēdu izmantošanai.