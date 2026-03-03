Otrdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Šodien 07:13
Otrdien gaiss iesils līdz +7 grādiem
Otrdien Latvijā debesis galvenokārt klās mākoņi un nav gaidāmi lieli nokrišņi, prognozē sinoptiķi.
Vietām - galvenokārt vakarā Vidzemē - mazliet līs. No rīta dažviet saglabāsies migla, vēlā pēcpusdienā vietām Kurzemē tā parādīsies no jauna.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, pievakarē Ventspilī gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Starp mākoņiem izspraucoties saules stariem, gaiss iesils līdz +2..+7 grādiem.
Rīgā mākoņu daudzums brīžiem samazināsies, vakarpusē var uzpilināt lietus, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+5 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē plašs anticiklons. Atmosfēras spiediens 1024-1026 hektopaskāli jūras līmenī.