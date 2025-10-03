“Meitenes neredzēja nākamo vilcienu” - aculiecinieki uzsver, ka traģēdiju pie Imantas izraisīja divu vilcienu sakritība
Šonedēļ Latviju satricinājusi traģēdija – Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, zem vilciena dzīvību zaudēja divas jaunietes.
Pie pārbrauktuves, kur jau bija nolaista barjera un darbojās gaismas un skaņas signāli, jaunietes nogaidīja pirmo vilcienu, kas devās Jūrmalas virzienā. Kad tas bija aizbraucis, viņas, sēžot uz elektrovelosipēda, sāka šķērsot sliedes, taču tajā pašā brīdī pretī no Slokas puses strauji tuvojās cits vilciens uz Rīgu. Meitenes zaudēja dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.
Neilgi pēc traģiskās sadursmes notikuma vietā nonāca Guntars. Sākumā viņš nebija pievērsis lielu uzmanību rosībai uz sliedēm, taču, pienākot tuvāk, ieraudzīja uz sliedēm guļam divus cilvēkus un netālu – sarkanu elektrovelosipēdu. Meitenes atradās aptuveni 20 metru attālumā no pārbrauktuves, bet velosipēds – vēl desmit metrus tālāk. Notikušais atstāja ļoti smagu iespaidu, un bija redzams, ka vilciens apstājies pirms stacijas, acīmredzot strauji bremzējot.
Pēc sadursmes viena no jaunietēm gāja bojā uzreiz, bet par otras dzīvību mediķi cīnījās vairākas stundas, diemžēl bez panākumiem. Kāda sieviete, kas notikušo redzējusi savām acīm, pastāstīja Guntaram par traģēdijas norisi.
Kā TV3 raidījumam “Degpunktā” stāsta Guntars, viņa aprakstījusi, ka, kad vilciens aizbrauca Jūrmalas virzienā, meitenes, iespējams, nolēma, ka ceļš ir brīvs. Tomēr šis vilciens aizsedzis skatu uz otru vilcienu, kas no Slokas puses tajā brīdī tuvojās Rīgai.
Arī uzņēmums “Vivi” apliecināja, ka vispirms Jūrmalas virzienā devies viens vilciens, bet tūdaļ aiz tā – pretējā virzienā uz Rīgu braucis cits sastāvs.
“Divas pusaudzes ar motorolleru šķērsoja sliedes brīdī, kad bija slēgta dzelzceļa pārbrauktuve. Tātad, bija gan nolaistas barjeras, gan dega sarkanais luksofora signāls, tāpat bija arī skaņas brīdinājumi. Vilciena vadītājs, tiklīdz pamanīja šīs pusaudzes, nekavējoties veica avārijas bremzēšanu un arī signalizēja. Bet tomēr jāatzīst, ka šo sadursmi novērst neizdevās, un vilciens aizķēra abas pusaudzes,” norāda “Vivi” pārstāve Sigita Paula.
Latvijas Radio vēsta, ka bojā gājušas divas 13 gadus vecas meitenes.