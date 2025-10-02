"Nelaimi varēja novērst!" Pēc divu meiteņu nāves pie Imantas dzelzceļa stacijas iedzīvotāji pieprasa rīcību
Pēc aizvadītās dienas traģiskajiem notikumiem pie Imantas dzelzceļa stacijas, kad vilciens nāvējoši notrieca divas nepilngadīgas meitenes, kuras centās šķērsot dzelzceļa sliedes ar skūteri, daudzi iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies pārdomās par ceļu satiksmes kultūru Latvijā.
"Personai, kas meitenēm iedeva savu kontu elektroskūteru nomai, būtu jāsēž cietumā, vienalga vai tas ir brālis, prezidents vai kaimiņš. Ja šis nav pelnījis paraugprāvu, tad rokas nolaižas!" vietnē "Threads" norāda Andrejs. Nils viņam oponē, paužot, ka "mēs visi esam bijuši jauni un esam darījuši apdraudošas lietas. "Tomēr ir kam nepaveicas". Viņš uzskata, ka paraugprāvu šeit nevajadzētu rīkot, jo cilvēks, kurš iedeva meitenēm piekļuvi skūterim, tāpat jau to nožēlos visu atlikušo dzīvi.
Tikmēr Laura savos spriedumos ir skarbāka un norāda, ka skūteris šeit nav vainīgs. "Nepamanīt vilcienu ir jāmāk," norada sieviete, piebilstot, ka uzmanība šādos gadījumos balstās uz pašu jauniešu pleciem. Arī Anna uzskata, ka problēma nav skrejriteņos, tomēr viņa norāda, ka vaina jāuzņemas tiem, kas ļauj skūterus iznomāt nepilngadīgiem bērniem.
"Mani gandrīz katru dienu no kājām nones jaunieši uz elektroskūteriem. Bieži vien brauc pa diviem un bez ķiverēm," piebalso Elza. Un arī Vladislavs dalījies līdzīgā pieredzē: "Trīs gadu laikā, kopš aktīvi pārvietojos pa Rīgu ar velosipēdu, vairākas reizes esmu manījis, elektriskos skūterus, uz kura uzkāpuši divi cilvēki. Cerams, ka policija šos sāks aktīvāk tvarstīt un sodīt!" Bet Džeida piebilst, ka nereti vecāki bērniem rāda sliktu piemēru un "velk savus bērnus pāri ielai neatļautā vietā vai pāri sarkanajai gaismai".
Arī Andrejs norāda, ka problēma ir dziļāka un tā sākas tajā, ka pieaugušie neiemāca bērniem kā uzvesties uz autoceļa. "Nezinu kā šo komentēt. Viennozīmīgi jūtu līdzi gan meiteņu vecākiem, gad draugiem. Tomēr mana pieredze rāda, ka jāstrādā pie drošības veicināšanas gan pieaugušo, gan bērnu un jauniešu vidū. Neskaitāmas reizes esmu redzējis kā vecāki burtiski velk bērnus pāri dzelzceļam, neilgi pirms vilciena!" pārdomās dalās Artūrs.
Tikmēr Maija pauž līdzjūtību vilciena vadītājam. "Nabaga mašīnists... viņs neko tur nevarēja izdarīt, kā tikai noskatīties, kā nabaga bērni dodas nāvē!" Arī Elizabete norāda, ka tā vilciena vadītājam ir trauma uz visu mūžu. "Lasot pēdējā laika ziņas par cilvēkiem, ko notriekuši vilcieni, aizdomājos - kā jūtas vadītājs, kurš nav pie vainas, bet tomēr piedzīvo šo traģēdiju. Vai ar to vispār iespējams sadzīvot?" pārdomās dalās Elizabete.
Rīgas mērs uzskata, ka negadījumu varēja novērst
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzskata, ka negadījumu varēja novērst. "Šāda nelaime bija novēršama. Steidzami nepieciešama stingrāka kontrole un ierobežojumi šiem mopēdiem!" mikroblogošanas vietnē "X" norāda Kleinbergs.
Viņš arī izteicis kritiku koplietošanas mopēdu uzņēmumam “RIDE”, vaicājot, kādēļ nepilngadīgas personas pie mopēdiem tika, kaut arī kompānijas noteikumos skaidri atrunāts, ka tos drīkst izmantot tikai cilvēki no 18 gadu vecuma. “Steidzami nepieciešama stingrāka kontrole un ierobežojumi šiem mopēdiem. Esam absurdā situācijā, kur pašvaldība nevar vienpersoniski aizliegt šiem mopēdiem braukt pa ietvēm – priekš tam Saeimā būs jāgroza likums. Pašvaldībām ir jādod izvēle pašām pieņemt šādus lēmumus,” uzskata Rīgas mērs.
Tikmēr Andrejs vietnē "Threads" norāda, ka uzņēmuma darbiniekiem par notikušo būtu jāsēž cietumā. "Tas ir nenormāli. Lai uzņēmumā “RIDE” noīrētu mopēdu, tad pieteikumu veidlapā pietiek atbildēt ar vārdu "YES", tādējādi "apliecinot", ka esi pilngadīgs. Tiem, kam šāda sistēma ienes peļņu, būtu jāsēž cietumā!" pauž vīrietis.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā traģisks negadījums notika pie Imantas dzelzceļa stacijas, kur zem vilciena pakļuva divas ar skūteri braukušās nepilngadīgas meitenes. Negadījuma brīdī ar nomas skūteri nepilngadīgās meitenes šķērsoja dzelzceļa sliedes. Viena cietusī mirusi notikuma vietā, otra ar smagām traumām tika nogādāta slimnīcā. Vēlāk Valsts policija paziņoja par abu meiteņu nāvi.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo meiteņu tuviniekiem.