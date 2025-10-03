"Bolt" paziņo par jaunumiem pēc Imantā notikušās traģēdijas, kad vilciens sabrauca divas meitenes, kuras brauca ar elektroskūteri
"Mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem. "Bolt" skrejriteņi ik dienu kalpo kā pārvietošanās līdzeklis tūkstošiem cilvēku, un drošība vienmēr ir bijusi mūsu galvenā prioritāte. Šādi notikumi atgādina, cik svarīga ir pastāvīga modrība," piektdien paziņojos "Bolt" vecākais operāciju vadītājs Latvijā Ronalds Ābols, iepazīstinot ar uzņēmuma jaunajiem pasākumiem drošības uzlabošanai.
"Papildus esošajiem drošības pasākumiem, no šodienas ieviešam arī daudzpakāpju vecuma pārbaudes sistēmas pilotprojektu jauniem lietotājiem, lai vēl vairāk stiprinātu drošību un nodrošinātu, ka mūsu skrejriteņus izmanto tikai pilngadīgas personas. Ar šo funkciju pārbaudīsim arī esošo lietotāju vecumu. Vienlaikus starp mūsu drošības risinājumiem ir arī sensors, kas ļauj noteikt braukšanu divatā un brīdina lietotājus par pārgalvīgu skrejriteņa izmantošanu.
Mēs turpinām aktīvi sadarboties ar lēmumpieņēmējiem un tiesībsargājošajām iestādēm, lai risinātu drošības jautājumus. Ikdienā aktīvi sadarbojamies ar Valsts policiju, apmainoties savā starpā ar noderīgu informāciju un organizējot reidus, lai kontrolētu, ka braucēji skrejriteņus izmanto atbilstoši lietošanas nosacījumiem. Aicinām arī aculieciniekus sniegt informāciju par pārgalvīgiem un nepilngadīgiem skrejriteņu vadītājiem, lai mūsu komanda var nekavējoties reaģēt," teikts paziņojumā.
Uzņēmums aicina ziņot "Bolt" lietotnē, mājaslapā vai rakstot uz e-pastu: latvia-rentals@bolt.eu.
Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, 1. oktobrī gāja bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektromotorolleru aizķēra vilciens.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir nolēmis apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" (SIA "Ride") sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekojis pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja divu 2012. gadā dzimušu meiteņu nāvei, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Kleinbergs skaidroja, ka lielākās iebildes ir pret to, ka "Ride Mobility" savus braucamrīkus agresīvi klasificē kā pašgājējvelosipēdus, nevis elektriskos mopēdus. Uzņēmuma braucamrīkiem ir piemontēti pedāļi, kurus gan braucēji faktiski nelieto, bet tas ļāvis aparātus klasificēt kā pašgājējvelosipēdus, kas samazina prasības to izmantošanai. Ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, tad bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību.
PTAC uzsver, ka patērētāju drošība ir prioritāte, īpaši gadījumos, kas skar bērnus. Pēc divu pusaudžu bojāejas PTAC sācis pārbaudi par iesaistītā uzņēmuma sniegto pakalpojumu drošību. Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu PTAC ieskatā šobrīd uzņēmuma piedāvātā nomas pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai.
PTAC uzdevis uzņēmumam līdz 3. oktobra plkst.12 iesniegt pierādījumus, kas apliecina pakalpojuma sniegšanas patraukšanu. PTAC norāda, ka pirmsškietami, viens no būtiskākajiem riskiem ir pakalpojuma pieejamība bērniem, kuriem tas nav paredzēts, un uzņēmums nenodrošina vecuma verifikāciju.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa uzsvēra, ka pakalpojums ir nekavējoties jāaptur, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi un līdzīgu gadījumu atkārtošanos. PTAC aicina visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādina, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.
"Ride" 3.oktobrī pretēji PTAC aicinājumam neapturēja darbību, tādēļ PTAC uzņēmumam piemēros administratīvo pārkāpumu sodu. Par soda apmēru PTAC vēl lems. "Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons sacīja, ka patlaban šis PTAC lēmums viņam šķiet nepamatots. Jākobsons piebilda, ka piektdien kopā ar juristiem tiks izvērtēts, cik juridiski pamatots ir šis PTAC lēmums, un tad uzņēmums izlems par tālāko rīcību. "Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons teica, ka "Ride Mobility" meklē tehniskus un juridiskus risinājumus, lai novērstu gadījumus, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus nomas e-velosipēdu izmantošanai, tostarp tiek apsvērta iespēja dokumentus vai maksājumu kartes sasaistīt ar kontu. Jākobsons skaidroja, ka "Ride" platformā pakalpojumu drīkst izmantot tikai pilngadīgas personas. Lai reģistrētos, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
Vienlaikus uzņēmums pakāpeniski ievieš papildu vecuma verifikācijas mehānismus, kas ļautu stingrāk kontrolēt nepilngadīgo piekļuvi e-velosipēdiem. Vienlaikus viņš skaidroja, ka "Ride" e-velosipēdi ir mazjaudas elektriskie velosipēdi, kas pēc būtības ir tuvāki parastam velosipēdam, nevis smagajiem mopēdiem. Tādējādi uzņēmuma ieskatā drošības un loģikas dēļ šiem e-velosipēdiem ir jāatļauj braukt gan pa velojoslām, gan veloceliņiem, kā arī, kur tie nav pieejami, pa trotuāru, ievērojot atbildīgu ātrumu un gājēju drošību. Uzņēmuma ieskatā pārvietošanās tikai pa brauktuvi nav drošs risinājums, it īpaši jauniešiem vai vecāka gadagājuma lietotājiem, kuri izmanto e-velosipēdu kā alternatīvu privātajam auto.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Ride" reģistrēta 2019.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024.gadā "Ride" strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jākobsons šogad Mārupes domes vēlēšanās kandidējis no "Jaunās vienotības" saraksta.
"Bolt" 2013.gadā Igaunijā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 15,49%. Grupu veido vairāki desmiti uzņēmumu, kuru māteskompānija "Bolt Technology" ir visu "Bolt" lietotņu intelektuālā īpašuma turētāja. Lielākā daļa izpētes un izstrādes darba saistībā ar intelektuālo īpašumu notiek Igaunijā.