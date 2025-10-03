PTAC piemēros administratīvo pārkāpumu sodu "Ride Mobility" saistībā ar darbības neapturēšanu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemēros administratīvo pārkāpumu sodu koplietošanas "e-velosipēdu" operatoram "Ride Mobility" (SIA "Ride") par darbības neapturēšanu atbilstoši PTAC aicinājumam, piektdien medijiem sacīja PTAC direktore Zaiga Liepiņa.
Par soda apmēru PTAC vēl lems.
Liepiņa sacīja, ka, ņemot vērā, ka "Ride" nesadarbojas ar PTAC, tiek gatavots lēmums par sodu piemērošanu. PTAC patlaban gaida papildu pieprasīto informāciju no pakalpojuma sniedzēja padziļinātai vērtēšanai, kā arī tiek veidota risku vērtēšanas komisija ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD), Valsts policijas (VP) un citiem pārstāvjiem.
PTAC ieskatā "Ride" darbojas nepieņemami un bezatbildīgi, nenodrošinot drošu pakalpojumu. Viņa atzina, ka ir saņemti "Ride" iebildumi. "Šajā iesniegumā pakalpojuma sniedzēja attieksme pret drošumu ir formāla, jo pakalpojuma sniedzējs saka, ka vecuma pārbaude uz viņu neattiecas un ir dārga, bet uzņēmuma noteikumos ir rakstīts, ka šos "e-velosipēdus" nedrīkst izmantot no 18 gadiem, bet netiek nodrošināta pārbaude," piebilda Liepiņa.
Komentējot, vai PTAC var apturēt "Ride" darbību, Liepiņa sacīja, ka "darbojamies tiesiskā valstī atbilstoši likumdošanai, virzāmies uz priekšu, gatavosim lēmumus."
CSDD Reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš skaidroja, ka "Ride" ir pamanījis "likuma trūkumus", jo šie braucamie atbilst velosipēda definīcijai. Viņš uzsvēra, ka Ceļu satiksmes likumā tiek virzīti grozījumi, lai šādus transportlīdzekļus ("pašgājējs velosipēds") nodalītu no velosipēda definīcijas, un noteiktu papildu prasības, piemēram, reģistrāciju.
Jau ziņots, ka "Ride" piektdien nav apturējis pakalpojuma sniegšanu, kā arī nosūtījis PTAC vēstuli par pieņemtā lēmuma nepamatotību, sacīja "Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons. Viņš skaidroja, ka uzņēmums kopā ar juristiem izanalizējis PTAC lēmumu, un nosūtījis iestādei vēstuli, kurā norāda, ka PTAC lēmums "Ride" ieskatā ir nesamērīgs un nav pamatots.
"Droši vien, ka PTAC mums kaut ko atbildēs. Tad vērtēsim viņu argumentāciju," teica Jākobsons.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 2.oktobrī, PTAC nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012.gadā dzimušu meiteņu nāves, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Kleinbergs skaidroja, ka lielākās iebildes ir pret to, ka "Ride Mobility" savus braucamrīkus agresīvi klasificē kā pašgājējvelosipēdus, nevis elektriskos mopēdus. Uzņēmuma braucamrīkiem ir piemontēti pedāļi, kurus gan braucēji faktiski nelieto, bet tas ļāvis aparātus klasificēt kā pašgājējvelosipēdus, kas samazina prasības to izmantošanai. Ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību.
PTAC uzsvēra, ka patērētāju drošība ir prioritāte, īpaši gadījumos, kas skar bērnus. Pēc divu pusaudžu bojāejas PTAC sācis pārbaudi par iesaistītā uzņēmuma sniegto pakalpojumu drošību.
PTAC aicinājusi visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādināja, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.
PTAC arī aicināja pārējos pakalpojuma sniedzējus pārliecināties par efektīvu vecuma pārbaudes mehānismu darbību, lai nepieļautu nepilngadīgo piekļuvi šiem transportlīdzekļiem.
Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, trešdien, 1. oktobrī, gāja bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.
Kleinbergs vērsās PTAC ar lūgumu izvērtēt iespēju izņemt "Ride Mobility" braucamrīkus no aprites.
Kleinbergs aicināja uzņēmējus, - ja viņi vēlas pasargāt bērnu dzīvības, aizvākt šos braucamos no ielām. Mērs arī uzdevis Ārtelpas un mobilitātes departamentam apsekot visas gājēju pārejas pāri dzelzceļam un rast risinājumus, lai uzlabotu drošību, piemēram, ierīkojot barjeras, kas neļauj viegli šķērsot sliedes.
Savukārt Jākobsons iepriekš teica, ka "Ride Mobility" meklē tehniskus un juridiskus risinājumus, lai novērstu gadījumus, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus nomas e-velosipēdu izmantošanai, tostarp tiek apsvērta iespēja dokumentus vai maksājumu kartes sasaistīt ar kontu.
Jākobsons skaidroja, ka "Ride" platformā pakalpojumu drīkst izmantot tikai pilngadīgas personas. Lai reģistrētos, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Vienlaikus uzņēmums pakāpeniski ievieš papildu vecuma verifikācijas mehānismus, kas ļautu stingrāk kontrolēt nepilngadīgo piekļuvi e-velosipēdiem.
Vienlaikus viņš skaidroja, ka "Ride" e-velosipēdi ir mazjaudas elektriskie velosipēdi, kas pēc būtības ir tuvāki parastam velosipēdam, nevis smagajiem mopēdiem. Tādējādi uzņēmuma ieskatā drošības un loģikas dēļ šiem e-velosipēdiem ir jāatļauj braukt gan pa velojoslām, gan veloceliņiem, kā arī, kur tie nav pieejami, pa trotuāru, ievērojot atbildīgu ātrumu un gājēju drošību.
Uzņēmuma ieskatā pārvietošanās tikai pa brauktuvi nav drošs risinājums, it īpaši jauniešiem vai vecāka gadagājuma lietotājiem, kuri izmanto e-velosipēdu kā alternatīvu privātajam auto.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Ride" reģistrēta 2019.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024. gadā "Ride" strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jākobsons šogad Mārupes domes vēlēšanās kandidējis no "Jaunās vienotības" saraksta.