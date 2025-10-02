Pēc briesmīgās nelaimes Imantā "Latvijas dzelzceļš" atgādina: steiga un neuzmanība var maksāt dzīvību!
Vakar, 1.oktobrī, Rīgā pie stacijas “Imanta” notika traģisks negadījums – šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar elektroskūteri, notika sadursme ar vilcienu un bojā gāja divas skolas vecuma meitenes. Pārbrauktuvi meitenes uz skūtera šķērsoja brīdī, kad tā bija slēgta un viens vilciens bija apstājies stacijā “Imanta”, bet pretējā virzienā stacijai tuvojās otrs vilciens. Lai arī vilciena mašīnists pielietoja pēkšņo bremzēšanu un brīdināja ar skaņas signālu, diemžēl liktenīgo sadursmi nebija iespējams novērst.
VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) atgādina, ka dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona, tādēļ pirms sliežu šķērsošanas vienmēr ir jāpārliecinās, vai no abām pusēm netuvojas vilciens. Tāpat jāiegaumē, vilcienu nav iespējams uzreiz apturēt. Vilcienu bremzēšanas ceļš, atkarībā no to pilnās masas, var sasniegt pat 1 km, un sadursmi nav iespējams novērst, jo vilcienam nav manevrēšanas iespēju.
LDz galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners: “Diemžēl vakar notikusī traģēdija atkal liek mums aizdomāties par to, kā viens nepareizi pieņemts lēmums, kas izdarīts steigā vai mēģinot riskēt, var izrādīties liktenīgs un būt nāvējošs. Dzelzceļa sliedes pie sarkanā aizliedzošā signāla ir aizliegts šķērsot visiem satiksmes dalībniekiem - gan autotransportam, gan gājējiem, gan velosipēdistiem un pārējiem. Pie dzelzceļa sarkanā signāla ir jāapstājas pat operatīvajam transportam, kuram patiesi būtu pamats steigties! Tādēļ aicinu ikvienu, kas tuvojas sliežu ceļiem - vienmēr apstāties un pārliecināties, ka netuvojas vilciens un ir droši šķērsot dzelzceļa sliedes. Steiga un neuzmanība var maksāt dzīvību!”
LDz patiesi rūp katra cilvēka drošība uz un pie dzelzceļa sliedēm un LDz turpina regulāri īstenot sabiedrības informēšanas kampaņas, kā arī organizē Drošības stundas mācību iestādēs, lai pēc iespējas plašāk izskanētu aicinājums dzelzceļa tuvumā būt īpaši vērīgiem un piesardzīgiem. Šajā mācību gadā ir novadītas jau 26 nodarbības 857 skolēniem, tai skaitā 4 nodarbības notikušas Rīgas Imantas vidusskolā. Savukārt pagājušajā mācību gadā LDz eksperti viesojās 21 Latvijas pilsētā, apmācot vairāk nekā 4100 izglītības iestāžu audzēkņus par to, kā pareizi un droši uzvesties dzelzceļa tuvumā un vilcienā. Drošības stundās bērni un jaunieši kopā ar LDz ekspertiem apgūst, kā un kur pareizi šķērsot dzelzceļa sliedes, kā uzvesties uz pasažieru platformas, kāpēc un kādi negadījumi notiek uz dzelzceļa sliedēm vai to tuvumā, kā no tiem izvairīties, lai pasargātu savu veselību un dzīvību, cik spēcīgs un ātrs ir vilciens, un aplūko citus tematus.
LDz Drošības stundu lektore Sanita Sīmansone: “Dzelzceļa drošība ir nopietns, bet svarīgs temats un attiecībā uz sliežu ceļu šķērsošanu drošības nekad nevar būt par daudz. Drošības lekcijās cenšos bērnos un jauniešos radīt šo izpratni, ka tieši piesardzība ir svarīgākais, kas nepieciešams, lai pasargātu savu dzīvību. Tāpat iepazīstinu ar reāliem stāstiem par cietušajiem dzelzceļa tuvumā, jo daloties ar citu bērnu skaudro pieredzi, ir iespējams atturēt bērnus no pārgalvīgas uzvedības”.
Dzelzceļa drošība sākas ar zināšanām un to atkārtošanu, tādēļ LDz aicina pieaugušos ar vienkāršu sarunu palīdzēt pasargāt vissvarīgāko – bērnu dzīvību, pārliecinoties, ka viņi zina svarīgākos dzelzceļa drošības noteikumus. Lai palīdzētu sagatavoties šai sarunai, LDz ir sagatavojis noderīgus un izglītojošus materiālus, kas atrodami īpaši drošībai veltītajā LDz interneta vietnē www.dzirdiredzidzivo.lv. Tur atrodami gan padomi sarunai ar bērniem, gan animācijas filmiņas par pareizu uzvedību dzelzceļa tuvumā un cita noderīga informācija, kas veicina atbildīgu uzvedību dzelzceļa infrastruktūras tuvumā un drošu sliežu šķērsošanu. Vietnē atrodami arī patiesi cilvēkstāsti, kas mudina nepieļaut citu pieļautās kļūdas. Piemēram, cilvēkstāsts par steigas un neuzmanības sekām, braucot ar elektroskūteri, kā arī vilciena mašīnista pieredze.
LDz aicina Latvijas skolas visa mācību gada garumā pieteikties uz bezmaksas drošības stundām skolēniem “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”. Lai uzzinātu vairāk par Drošības stundām un pieteiktos tām, lūdzam apmeklēt šo vietni.
Šogad uz un pie dzelzceļa sliedēm dzīvību zaudējuši jau 7 cilvēki, vēl deviņi cilvēki ir guvuši traumas. Diemžēl joprojām lielākā daļa no šiem nelaimes gadījumiem notikuši pašu cietušo vai bojā gājušo neuzmanības vai pārgalvības dēļ.
LDz un portāls jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo meiteņu ģimenēm un draugiem.