Nelaimes vieta pie Imantas dzelzceļa stacijas (ekrānuzņēmums no Eugene Osipov / Facebook video)
112
Šodien 20:13
Briesmīga nelaime pie Imantas dzelzceļa stacijas: divas meitenes pakļuvušas zem vilciena, šķērsojot sliedes ar skūteri
Traģisks negadījums noticis pie Imantas dzelzceļa stacijas, kur zem vilciena pakļuvušas divas ar skūteri braukušās nepilngadīgas meitenes, vēsta "Sadursme.lv".
Negadījuma brīdī ar nomas skūteri nepilngadīgās meitenes šķērsoja dzelzceļa sliedes. Viena cietusī mirusi notikuma vietā, otra ar smagām traumām tika nogādāta slimnīcā.
Vēlāk aģentūra LETA, atsaucoties uz Valsts policiju, paziņoja par abu meiteņu nāvi.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo meiteņu tuviniekiem.