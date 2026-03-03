“Swedbank” pārsteidz klientus: no vasaras gaidāmas būtiskas izmaiņas
Līdz ar vasaras sākumu “Swedbank” klientu ikdiena kļūs nedaudz dārgāka – banka pārskata ikdienas pakalpojumu tarifus, tāpēc pārmaiņām ieteicams sagatavoties jau laikus.
No 2025. gada 1. jūnija stāsies spēkā atjaunināts cenrādis privātpersonām. Daļai pakalpojumu maksa pieaugs, savukārt citi kļūs lētāki vai atsevišķos gadījumos tiks atcelti pavisam.
Būtiskākās izmaiņas ikdienas pakalpojumos
-
Klientiem, kuri nav pieslēgušies kādam no tarifu plāniem, par norēķinu konta uzturēšanu turpmāk būs jāmaksā 2 eiro mēnesī.
-
Pakas “Basic” mēneša maksa pieaugs līdz 2,50 eiro (šobrīd – 1,70 eiro). Vienlaikus šī pakete paredzēs neierobežotu skaitu maksājumu uz citām bankām bez papildu maksas.
-
Tiek atcelta maksa par neaktīva konta apkalpošanu. Līdz šim tā bija 1 eiro mēnesī.
-
Izdevīgāki kļūs maksājumi ārvalstu valūtā – valūtas konvertācijas komisija tiks atcelta “Swedbank ISIC” kartēm un uz pusi samazināta “Gold” kredītkartēm.
Citas izmaiņas
-
Darījumiem ar parāda vērtspapīriem Baltijas fondu biržās komisijas maksa samazināta līdz 0,1%, nosakot minimālo komisiju 20 eiro apmērā.
-
Starptautiskajiem maksājumiem no valstīm ārpus Eiropas turpmāk tiks piemērota 5 eiro komisijas maksa.
-
Par skaidras naudas iemaksu vai izņemšanu bankas filiālē, kā arī par naudas izņemšanu “Swedbank” un SEB bankomātos virs bezmaksas limita (750 eiro) no 1. jūnija būs jāmaksā 0,7% no summas, kas pārsniedz 750 eiro.
-
Maksājumu kartes izgatavošana un piegāde pa pastu maksās 2,50 eiro, savukārt saņemšana bankas filiālē – 5 eiro (līdz šim attiecīgi 2 un 4 eiro).
-
Atvieglota pilnvaru izmantošana – atcelts iepriekš noteiktais 10 gadu termiņš Latvijā izsniegtām pilnvarām, ja tās noformētas uz nenoteiktu laiku vai ilgāk par 10 gadiem.
Vienlaikus banka precizējusi arī Digitālo pakalpojumu noteikumus, detalizētāk skaidrojot drošas autentifikācijas līdzekļu izmantošanas prasības.
Klientiem ieteicams savlaicīgi iepazīties ar jaunajiem tarifiem, lai izvērtētu sev piemērotāko pakalpojumu plānu un izvairītos no negaidītiem izdevumiem.