"Es rādu piemēru bērniem, un tas palīdz publiskajā runā." Kādas grāmatas lasa VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis
Šoreiz savā grāmatplauktā ļauj ieskatīties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis.
Viņš atzīst, ka lasīt grāmatas biežāk sanāk brīvdienās vai ceļā, dodoties ārvalstu braucienos. Daudz lasīts par sportistu un komandu treneru dzīves gaitu, jo no bērnības bijusi liela interese par sportu. Mārtiņš Baltmanis stāsta, ka paralēli lasa divas trīs grāmatas, un tādējādi viņš rāda saviem bērniem piemēru, ka lasīšana ir kaut kas tāds, ar ko var nodarboties brīvajā laikā. Viņa meita lasa jau no piecu gadu vecuma, divgadnieks vēl ir ceļā uz burtu apgūšanu. VUGD priekšnieks atzīst, ka lasīšana palīdz publiskajā runā un kopumā tai ir daudz pozitīvu aspektu, ko var noderēt saskarsmē ar dažādiem cilvēkiem, piemēram, grāmatā izlasīto var izmantot sarunas uzturēšanai vai diskusijai par konkrēto tēmu.
1. Pat Williams, Jim Denney. Coach Wooden. The 7 Principles That Shaped His Life and Will Change Yours
Grāmata ir par Amerikas Studentu basketbola līgas treneri, kuram ir izcili sasniegumi, tomēr vienlaikus viņa mērķis ir jauno atlētu izaudzināt par krietnu cilvēku. Basketbola spēles mācīšanas procesu viņš papildina ar septiņiem principiem (likumiem), ko viņam savukārt ir iemācījis tēvs. Starp citu, viens no principiem ir lasīt grāmatas. Iesaku šo grāmatu, jo, manuprāt, šie principi ir tik vienkārši, ka ikkatrs var mēģināt tos ievērot, tādējādi veidojot labāku ikdienu.
2. Alekss Goldfarbs un Marina Ļitviņenko. Disidenta nāve. Aleksandra Ļitviņenko noindēšana un čekas atgriešanās
Izdevējs: Dienas Grāmata
Stāsts ir par procesiem, kas risinājušies Krievijā pēc Padomju Savienības sabrukuma, par Krievijas specdienestu ietekmi politikā un par to, kādā veidā tika nogalināts no Krievijas aizbēgušais bijušais specdienestu darbinieks Aleksandrs Ļitviņenko. Manuprāt, šī grāmata ir kārtējais apliecinājums, lai aizdomātos par to, kāda patiesībā pēc savas būtības ir Krievijā pastāvošā iekārta.
3. Armands Puče. Jūs viņu nekad nenogalināsiet
Izdevējs: Jelgavas tipogrāfija
Lasāmviela, kas veltīta latviešu lidotājam un novatoram Herbertam Cukuram. Vienlaikus piedāvā ieskatu vēsturē no dažādiem skatpunktiem – no Latvijas neatkarības laikiem līdz pat Aukstā kara periodam. Ir vērts zināt Herberta Cukura dzīvesstāstu, viņa sasniegumus un sarežģīto laikmetu, kurā viņš dzīvoja.
4. Armands Puče. Klients [ficus]
Izdevējs: Armands Puče
Dokumentāls romāns ne tikai par savulaik izcilu hokejistu Viktoru Hatuļevu un viņa dzīvi, kas diemžēl beidzās traģiski, bet arī par tā laika sporta un sabiedrības aizkulisēm. Vērts izlasīt, jo atklāj, cik trausla ir robeža no spoža talanta līdz traģiskam liktenim, un arī to, kā padomju sistēma ietekmēja un bieži vien pat salauza talantīgas personības.