"Manām saknēm varētu būt saistība ar Polijas ebrejiem." Ko lasa dzejnieks Toms Treibergs?

Eliota nolūki šajā izdevumā apkopotajās esejās ir ne tik daudz sarežģīti, cik daudzpusīgi, – viņš norāda, ka dzejniekam ir jāatrodas ļoti dažādās eksistences kategorijās vienlaicīgi. Piemēram, domājot par pagātnes kultūras mantojumu, kas veido tradīcijas un kanonus, dzejniekam vienlaikus jātur roka uz pulsa arī šībrīža aktualitāšu plūdumā. Viņš, gluži kā garāmejot, pasviež domu, ka māksla pati par sevi neattīstās, tajā pašā laikā mākslas materiāls (medijs) nekad neatkārtojas un ar katru nākamo izmantojumu piedzimst no jauna. Savā esejā Tradīcija un individuālais talants (1919) viņš raksta: “Dzejniekam jāapzinās, ka Eiropas prāts – un viņa dzimtās zemes prāts – ir daudz nozīmīgāki par viņa paša prātu. Bet to iespējams apjaust tikai pēc gadiem. Šis prāts ir mainīgs, tas attīstās un neatstāj savā ceļā neko neaplūkotu; dzejnieka prāts neļauj novecot ne Šekspīram, ne Homēram, ne akmens gravīrām no paleolīta ēras.”