"Divsimto ir ļoti daudz. Viņi burtiski guļ kaudzēm," atzīst krievu okupants
Okupants atzīst, ka karavīrus par atteikšanos izpildīt pavēles vienkārši nošauj viņu pašu virsnieki. Pēc viņa teiktā, ir tik daudz mirušo, ka viņi burtiski staigā pāri mirstīgajām atliekām, un ķermeņus jau sen nav iespējams identificēt.
Soctīklos parādījies video ar dramatisku krievu karavīra atzīšanos, kurā viņš atklāti runā par kolosāliem zaudējumiem, nāvessodiem par nepakļaušanos pavēlēm un pilnīgu Krievijas armijas sabrukumu. Publiski ir kļuvuši pierādījumi par Krievijas armijas iekšējo sabrukumu.
Video krievu okupants apraksta situāciju frontes līnijās, kur, pēc viņa teiktā, krievu karavīru masveida bojāeja ir kļuvusi par ikdienišķu parādību.
"Divsimto [kritušie] ir ļoti daudz. Viņi burtiski guļ kaudzēm. Palikuši jau tikai kauli. Tu ej tiem pāri — tie jau aizstāj zāli, aizstāj zemi," saka karavīrs.
Nāvessods pavēles vietā
Īpaši atklājoša viņa stāsta daļa bija atzīšanās par tā saukto "nullēšanu". Pēc okupanta teiktā, ja karavīrs neizpilda pavēli, viņu var vienkārši aizvest aiz stūra un nošaut. Tas apstiprina to, ko Ukrainas militārpersonas un cilvēktiesību aktīvisti ir vairākkārt ziņojuši: Krievijas armija izmanto terora metodes pret saviem karavīriem.
"Jā, visi ir noguruši. Visi ir noguruši. Pilnīgi m*** notiek. Ir tik daudz 200 [kritušie]. Tie burtiski guļ kaudzēm. Augstās kaudzēs, jūs praktiski varat pa tiem staigāt. Tie jau aizstāj zāli, aizstāj zemi. Ja neizpildīsi uzdevumu, es vienkārši aiziešu aiz stūra un dabūšu lodi pierē. Virsnieki dod pavēles, mēs tās izpildām. Ja mēs tās neizpildīsim, mēs esam "divsimtie". Ne viens vien cilvēks ir teicis, ka labāk pavadītu 20 gadus cietumā, nekā būtu šeit. Tā ir taisnība. Tas šeit notiek, tā ir elle," viņš saka.
Zaudējumi, ko slēpj
Okupants arī ziņo, ka mirušo ķermeņus bieži vien nav iespējams identificēt. Viņš apgalvo, ka turpmāk jebkuras mirstīgās atliekas var tikt nodotas radiniekiem, apgalvojot, ka tās ir "viņu". "Viņi saliks skeletu un teiks, ka tas ir jūsu. Un tas arī viss," viņš atzīst.
Nav ne atvaļinājuma, ne izvēles. Pēc karavīra teiktā, viņš frontē ir pavadījis vairāk nekā gadu un divus mēnešus bez atvaļinājuma. Viņš apgalvo, ka viņa līgums tika parakstīts bez viņa piekrišanas. Jebkurš mēģinājums atteikties no kara draud ar "piecsimtnieka" statusu vai atriebību. "Es labāk nosēdētu 20 gadus ieslodzījuma nometnē nekā būtu šeit," secina okupants.