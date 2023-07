"Jūtos mazliet vainīga neizlasīto grāmatu priekšā." Ko lasa Inga Gaile?

Bērnībā es domāju, ka nav lielākas laimes – kā lasīt un lasīt, un lasīt. Arī šobrīd sapņoju tikai par to, kā lasīšu un neko citu nedarīšu. Pērku grāmatas veikalos un internetā. Man ir ļoti daudz sakrājies, ko lasīt, un es jūtos mazliet vainīga neizlasīto grāmatu priekšā, kad atkal nopērku kādu jaunu izdevumu. Pērku arī e-grāmatas, tās lasu e-lasītājā.

Es lasu arī telefonā, braucot sabiedriskajā transportā, un vēl vairāk – grāmatas angļu valodā klausos, kamēr mazgāju traukus vai gatavoju ēst, tās man lasa Aleksa – virtuālā asistenta tehnoloģija. Aleksa man lielā mērā izlasīja Hannas Ārentes Eihmans Jeruzalemē, un interesanti, ka dažās vietās Aleksa kļuva emocionāla, viņai mainījās balss intonācija un viņa sāka runāt skumīgā tonī. Un tas ne vienmēr bija brīžos, kuros es iedomājos, ka viņai tā būtu jārunā. Vietām viņa tā runāja, kad Hanna Ārente stāstīja, ko ir teicis Eihmans.

Lasu profesionālām vajadzībām un lasu arī vienkārši tāpēc, ka man interesē. Šķiet, pēdējā laikā mana lasīšana ir diezgan profesionalizējusies. Tomēr dažreiz es spēju palasīt vienkārši tāpat. Piemēram, Annas Klīves detektīvu izlasīju lidmašīnā un Mosfegas Otesas Ailīnu lasīju, aizraujoties un aizmirstot par to, ka es esmu rakstniece.

Pašlaik vienlaikus lasu Elīnas Vendijas Rībenas Kreveles, Sāras Ahmedas Willingful Subjects, Rebekas Tamāšas eseju krājumu Strangers, Annas Lācis biogrāfisko romānu Sarkanā neļķe krievu valodā, Mirjamas Toivsas Women Talking un domāju par to, ka man bija jāpabeidz lasīt Mohammadi Narhes White Torture, kas ir interviju grāmata ar Irānas politieslodzītajām, un Saleha Jasina Al-Haja The Impossible Revolution par Sīrijas neseno vēsturi un cilvēku traģisko likteni. Pēdējās divas grāmatas, kuras izlasīju, bija Haijana Čararas These Trees, Those Leaves, This Flower, That Fruit un Ilmāra Šlāpina never. Tātad divu vīriešu dzejnieku dzejoļu krājumi. Angliski un latviski. Ļoti skaisti dzejoļu krājumi. Abos iezīmējas jauna valoda un jūtīgums, kā arī tēmu loks, par kurām tieši vīrieši dzejnieki runā kaut kā citādāk nekā līdz šim.

5 grāmatas, ko Inga iesaka izlasīt

Vērtīgām atziņām

Judith Butler The Force of Nonviolence. Džūdita Batlere var palīdzēt izprast nepieciešamību racionālu nepieciešamību, ikvienu cilvēku, bez izņēmuma, uzskatīt par līdzvērtīgu mums pašiem un sekojoši izturēties pret ikvienu cilvēku ar vienādu cieņu un līdzjūtību.

Vairāk nekā detektīvs

Susanna Moore In the Cut. Neliela, ļoti intensīva grāmata. Feministiski erotisks trilleris, kas pēta varmācības struktūras sabiedrības uzbūvē un valodā.

Nedaudz spriedzes

Rozas Liksomas Sestā kupeja Maimas Grīnbergas tulkojumā. Jaunas sievietes ceļojums cauri Krievijai vienā kupejā ar šķietami šausminošu vīrieti. Konkrēta cilvēka retraumatizācijas un iniciācijas ceļš, kas sasniedz vispārinājumu un sniedz nojausmu par to, kā dzīvot pēc tam, kad viss sliktākais jau ir noticis.

Iedvesmai

Santas Remeres un Elīnas Brasliņas Mūsējās. Meitenes, sievietes un pārējos iedrošinoša pasaku grāmata, kas atklāj sievietēm variantus un iespējas, ko darīt šai pasaulē, neaizliedzot būt glītām vai kļūt par mātēm.

Vēstures liecības

Kathryn Nuernberger The Witch of Eye. Esejas par tām šausminošajām lietām, kas pagātnē tika nodarītas tā sauktajām “raganām”. Mēs uzzinām par zālītēm, eliksīriem un burvestībām, ko inkvizitori interpretēja kā ļaunuma pierādījumus. Autore apraksta spīdzināšanu un piespiedu atzīšanos līdzās stāstiem par leģendāro vecmāšu maigumu.

Aktuāli! Inga Gaile "Jaukumiņš"

Sarma ir parasta mūsdienu sieviete. Viņai ir zīdāms bērniņš un vēl viens, kas vēl neiet skolā. Viņa vēlas darīt visu un pat neiespējamo, lai saglābtu savu laulību. Viņi ies pie pāru terapeita. Taču vīrs nav noskaņots klausīties kaut kādās muļķībās. Viņš aizskrien, ielec mašīnā un, kaucot bremzēm, aizbrauc. Sarma ir izmisusi, taču kāda iekšēja balss mudina nepadoties.

Romāns, kas aizrauj ar pirmajām lappusēm un liek līdz sirds dziļumiem pārdzīvot par galveno varoni un ticēt, ka beigās viss būs labi. Noteikti būs, jo Sarma, tāpat kā ikviena no mums, to ir pelnījusi. Asprātīgi, spilgti, atmiņā paliekoši.