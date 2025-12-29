VIDEO: daudzviet Latvijā autoceļi kļuvuši par slidotavām. Pie Jelgavas ceļa malā manītas vairākas automašīnas
Sniegs, putenis un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu. Kā Jauns.lv ziņo kāds aculiecinieks, ceļā uz Jelgavu, kas ved caur Ozolniekiem, sadursmē cietušas vairākas automašīnas.
Lasītājs norāda, ka autoceļš slīd, un daudzas automašīnas pa to pārvietojas ar 40 kilometriem stundā. Arī VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) brīdina, ka "šobrīd sniegs, putenis un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu" un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem. "Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 196 ziemas dienesta tehnikas vienības," pauž LVC.
Tikmēr citi lasītāji norāda, ka Ventspilī, Kuldīgā, Bauskā un citviet jau šobrīd puteņo un pūš spēcīgs vējš. "Kuldīgā viss ir balts!" norāda Anita."Man Smiltenes pusē brīžiem putenis liels!" norāda Zigita. "Tukums arī paliek baltāks, braucat prātīgi," piekodina Jānis.
LVC ziņo, ka īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi šobrīd ir uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei, kā arī uz reģionālajiem autoceļiem Saldus apkārtnē. Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi šobrīd ir uz sekojošiem valsts autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam un no Zvejniekciema stacijas līdz Tūjas krustojumam;
- Vidzemes šoseja (A2) visā posmā;
- Valmieras šoseja (A3) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš (A4) un (A5) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) visā posmā;
- Bauskas šoseja no Dzimtmisas līdz Grenctālei
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Cieceres līdz Grobiņai;
- Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Tukuma līdz Ventspilij;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- šoseja Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Gulbenes, Daugavpils un Tukuma apkārtnēs. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem kurus lieto lielākais lietotāju skaits.
Jau ziņots, ka Kurzemē šodien gaidāma sniega vētra - sniega sega var sasniegt 20 centimetru biezumu. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visā Kurzemē un daļā Zemgales un Vidzemes izsludinājis dzelteno laikapstākļu brīdinājumu, kas ir spēkā no šodienas plkst. 16.00 līdz pusnaktij, bet otrdien saglabāsies Latvijas piekrastes rajonos.
Sinoptiķi brīdina, ka pirmdienas vakarā daudzviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā snigs stipri, bet visnegantākie nokrišņi gaidāmi Kurzemes rietumos. Otrdien Dienvidkurzemes piekrastē iespējama aptuveni 20 centimetrus bieza sniega sega un dziļākas kupenas.
Kurzemes rietumkrastā gaidāms arī pērkona negaiss un sniega vētra - ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās var sasniegt 24-29 metrus sekundē.
Savukārt no Rīgas līča nākoši sniega mākoņi stiprus nokrišņus otrdien sagādās vietām galvaspilsētas reģionā, Zemgalē un Kurzemes austrumos. Arī šajos mākoņos iespējami daži pērkondārdi.
Mazāk spēcīga snigšana otrdien gaidāma arī citviet Latvijā, daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs saule. Austrumu novados pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, pārējā valstī tas būs brāzmaināks. Gaisa temperatūra naktī un no rīta pazemināsies līdz -2..-8 grādiem, daļā piekrastes tā svārstīsies ap nulli. Maksimālā temperatūra dienā būs 0..-5 grādi.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem snigs un putinās, iespējams spēcīgs sniegputenis. Pūtīs brāzmains ziemeļu vējš, pilsētas ziemeļos gaidāmas brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs 0..-3 grādi.