Viņu mājās pie gultas ir grāmatu kalns. Ko lasa TV personība Kristīne Žilde-Krēvica?

Esmu no tās paaudzes, kas piedzima vēl okupācijā, bet staigāt un domāt iemācījās jau brīvā Latvijā. Tas liek jo īpaši sāpīgi izjust to, kā mātēm bija laist pasaulē un audzināt bērnus padomju laikā – nīstot režīmu, bet nespējot to sagraut. Tas drīzāk varēja sabradāt pašu. Vērtīga lasāmviela, lai vēl vairāk novērtētu brīvību, kuru mums jāturpina sargāt katru dienu.