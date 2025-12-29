Trakā pasaule
VIDEO. Divi "gudrinieki" Krievijā nolemj liftā sarīkot Jaungada salūtu. Lūk, kas no tā sanāca!
Kaut gan līdz Jaungadam vēl ir dažas dienas, divi savdabīgi cilvēki Krievijā nolēma lieki netērēt laiku un Jaungada uguņošanu sarīkot jau tagad, turklāt ... liftā. Labāk nebūtu mēģinājuši!
Sociālajos tīklos par virālu kļuva video, kurā divi vīrieši Ļeņingradas apgabala Murinas pilsētas daudzdzīvokļu nama liftā 27. decembrī sarīko svētku uguņošanu. Domājams, viņi bija kunga prātā, jo skaidrā tik ģeniāla doma diez vai galvā iešautos.
Kamēr viens vīrietis turēja alus pudeli un viedtālruni, cerot iemūžināt šo palaidnību, otrs aizdedzināja petardi, un sākās īsta elle ar uguni un dūmiem. Vietējie mediji vēsta, ka tuvējo dzīvokļu iemītnieki šo pirotehniskā šova radīto troksni bija noturējuši par lokāla mēroga zemestrīci.
Par laimi, uguņošanā cietušo nebija, ja neskaita lifta sienas. Huligāniem nācās sniegt paskaidrojumus izsauktajiem policistiem, kā arī pašiem izmazgāt liftu. Par turpmākajām sankcijām netiek ziņots.