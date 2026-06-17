Žurnāliste divas nedēļas katru dienu ēda čia sēklas. Lūk, kas notika ar viņas gremošanas sistēmu
Čia sēklas jau vairākus gadus tiek sauktas par vienu no populārākajiem superproduktiem pasaulē. Tiek uzsvērti ieguvumi gremošanai, sirds veselībai, svara kontrolei un pat emocionālajai pašsajūtai. Britu žurnāliste Anna Bartere vēlējās pārliecināties, vai tā ir taisnība, tāpēc divas nedēļas pēc kārtas ik dienu ēda čia sēklu pudiņu un uzmanīgi vēroja, kādas pārmaiņas notiek ar viņas organismu. Rezultāti bija citādi, nekā cerēts.
Pēdējā laikā sociālajos tīklos arvien populārāki kļūst tā sauktie superprodukti. Viens no tiem ir čia sēklas, kas tiek slavētas sava augstā šķiedrvielu satura, olbaltumvielu, omega-3 taukskābju, vitamīnu un minerālvielu daudzuma dēļ. Uztura speciālisti apgalvo, ka šīs mazās sēkliņas var būt ļoti noderīgas gremošanas sistēmai, tās palīdz kontrolēt holesterīna līmeni asinīs, samazināt iekaisuma procesus organismā un pat uzlabot emocionālo veselību.
Kāpēc čia sēklas uzskata par superproduktu?
Uztura speciāliste un funkcionālās medicīnas veselības trenere Natālija Barovsa izdevumam "Stylist" skaidro, ka mērcētās vai samaltās čia sēklās pat 30-35 % satura veido šķiedrvielas.
Pēc speciālistes teiktā, tās palīdz uzturēt veselīgu zarnu mikrobiomu un veicina regulāru vēdera izeju.
"Čia sēklās ir aŗī ļoti daudz omega-3 taukskābju, kas palīdz samazināt iekaisuma procesus visā ķermenī. Zarnu trakts īpaši jutīgi reaģē uz stresu, alkoholu un mikrobioma pārmaiņām, tāpēc tās var būt ļoti noderīgi," norāda Barovsa.
Kāpēc sēklas ir svarīgi mērcēt?
Speciālisti uzsver, ka čia sēklas nevajadzētu ēst sausas. Diētas ārste Sofija Medlina skaidro, ka nemērcētās sēklās pārsvarā ir nešķīstošas šķiedrvielas, kas dažiem cilvēkiem var apgrūtināt zarnu darbību un veicināt aizcietējumu rašanos. Savukārt izmērcētas sēklas veido masu, kura atgādina želeju, un tā palīdz gremošanas sistēmas darbībai.
Parasti čia sēklu pudiņš tiek gatavots, vakarā sēklas aplejot ar pienu vai augu dzērienu. No rīta pudiņš tiek papildināts ar augļiem vai ogām.
Kādas pārmaiņas Anna pamanīja
Anna stāsta, ka viņas eksperiments nav sācies pārāk veiksmīgi, jo pirmajās dienās viņa saindējusies ar pārtiku. Vēlāk viņa nolēma, ka eksperiments tomēr jāturpina. Pēc pirmās nedēļas viņa nenovēroja, ka uz tualeti dotos biežāk, taču pamanīja, ka uzlabojusies gremošanas sistēmas darbības kvalitāte.
Otrās nedēļas laikā Anna jau bija izveidojusi skaidru vakara un rīta rutīnu - vakarā viņa pagatavoja pudiņu un no rīta ēda to brokastīs. Taču eksperimenta beigās secinājums bija diezgan pārsteidzošs.
"Būšu godīga - pēc divām nedēļām man šķita, ka manas zarnu sistēmas darbība būtībā bija palikusi tāda pati kā iepriekš. Acīmredzamas atšķirības es nenovēroju," viņa atzīst.
Pēc speciālistu teiktā, šādam secinājumam var būt vairāki iemesli. Viens no tiem - katra cilvēka gremošanas sistēma un zarnu veselības stāvoklis ir atšķirīgs. Tāpat arī - iespējams, ar divām nedēļām ir par maz, lai izdarītu nopietnus secinājumus.
Uztura speciāliste Natālija Barovsa atgādina, ka tikai čia sēklu lietošana neizslēdz citu faktoru iedarbību. "Tā ir tikai viena no zarnu veselības daļām. Čia sēklas ne vienmēr kompensēs citus uztura vai dzīvesveida paradumus, kuri var negatīvi ietekmēt gremošanas sistēmu," viņa saka.
Kādu labumu veselībai var sniegt čia sēklas?
Pēc ekspertu un Hārvarda universitātes medicīnas speciālistu domām, čia sēklas:
- palīdz uzturēt gremošanas sistēmas darbību
- kontrolē ķermeņa svaru
- samazina asinsspiedienu
- palīdz kontrolēt holesterīna līmeni asinīs
- uzlabo cukura diabēta kontroli
- samazina iekaisuma procesus organismā
- uzlabo sirds un asinsvadu veselību
- uzlabo emocionālo pašsajūtu un samazina trauksmes simptomus