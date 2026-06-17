Argentīna titula aizstāvēšanu sāk ar uzvaru pār Alžīriju un Mesi trim vārtiem
Lionela Mesi gūtie trīs vārti otrdien palīdzēja Argentīnas futbola izlasei Pasaules kausa finālturnīra J grupas pirmajā spēlē ar 3:0 (1:0) pārspēt Alžīriju un sekmīgi sākt titula aizstāvēšanu.
Mesi šajā mačā kļuva par pirmo futbolistu, kurš piedalījies sešos PK finālturnīros, kā arī ar "hat trick" atkārtoja vācietim Miroslavam Klozem piederošo rekordu finālturnīros gūtajos vārtos - 16. Mesi ar precīziem sitieniem izcēlās mača 17., 60. un 76. minūtē.
Visu laiku PK finālturnīru labāko snaiperu sarakstā Mesi un Klozem ir pa 16 gūtiem vārtiem, 15 vārtus guvis brazīlietis Ronaldo, bet pa 14 precīziem sitieniem ir vācietim Gerdam Milleram un francūzim Kilianam Mbapē, kurš otrdien izcēlās ar diviem precīziem sitieniem Francijas panākumā 3:1 (0:0) pār Senegālu I grupas spēlē.
Norvēģijas izlase ar 4:1 (2:1) pieveic Irākas valstsvienību
Divus vārtus norvēģiem guva Ērlings Holanns, kurš bija precīzs spēles 29. un 43. minūtē, bet vienus vārtus guva Leo Estigords, kurš trāpīgi ar galvu sita mača 74. minūtē. Vēl reizi norvēģus iepriecināja Aimans Huseins, kurš kompensācijas laikā bumbu ieraidīja savos vārtos. Huseins guva arī savas komandas vienīgos vārtus mača 39. minūtē, uz to brīdi panākot 1:1.
Nākamajās spēlēs Argentīnas izlase J grupā tiksies ar Austrijas un Jordānijas izlasēm, kuras savstarpējo maču aizvadīs šorīt plkst. 7 pēc Latvijas laika.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.