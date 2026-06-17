Protams, ka vīrietis mammas cienīgās rūpes novērtēs, bet ir visai droši, ka viņš kādā brīdī sev gribēs redzēt blakus arī sievieti. Un, kā mēs zinām, mammā neko erotisku saskatīt nevar...
Attiecības
Šodien 06:38
"Jurim pēc darba nav spēka tapetes līmēt, paskatīšos YouTube un pati salīmēšu" - kā sievietes pārvēršas par vīru "mammītēm"
Protams, ja sieviete tiešām mīl, tad nereti dara to ar visu sirdi un dvēseli. Jo tik ļoti taču gribas tam karsti mīļotajam vīrietim sniegt maksimāli daudz. Tomēr šī tendence var kļūt arī bīstama, un vienā dienā var attapties pavisam nelāgā situācijā, kad vīrietis savā sirdsdāmā vairs saredz tikai rūpīgu mammīti.
Robeža starp mīlestības izrādīšanu vīrietim un mammas cienīgu apčubināšanu ir visai smalka. Vēl smalkāka tā parasti kļūst, kad ģimenē ienāk bērni. Sievietes nereti tik ļoti iejūtas mammas lomā, ka pankūciņas pie pusdienām sāk griezt arī vīram, ne tikai trīsgadniekam.
Kā rīkoties, lai nekļūtu vīrietim par māti?
Liela daļa vīriešu nemaz pārāk nesūdzēsies, ja sieviete metīsies viņus aprūpēt no galvas līdz kājām, jo galu galā tas taču ir visai ērti. Bet tas, ka vīrietis nesaka, ka tā nevajag darīt, nebūt nenozīmē, ka tā tiešām pilnīgi noteikti vajag darīt. Protams, ka vīrietis mammas cienīgās rūpes novērtēs, bet ir visai droši, ka viņš kādā brīdī sev gribēs redzēt blakus arī sievieti. Un, kā mēs zinām, mammā neko erotisku saskatīt nevar...
- Populārākais veids, kā sievietes sevi padara vīriešiem par mammītēm, ir dzīves filozofija: „Es jau zinu labāk, kā vajag.” Viņš jau nezinās, kur vislabāk uz atlaidēm apakšbikses nopirkt, nezinās, kurš mīkstinātājs jālej, veļu mazgājot, nezinās, kad pie friziera jāpierakstās, un nezinās, kādu tabletīti iedzert, kad sasāpējies vēders. Zinās! Un, ja vēl nezina, tad vajadzības spiests pilnīgi noteikti noskaidros. Nav redzēts, ka kāds vīrietis staigātu bez apakšbiksēm tikai tāpēc, ka nezina, kur tās iegādāties. Te tīri vietā būtu teiciens – nebāzties visām pudelēm par korķi, jo ilgtermiņā tas attiecības pilnīgi noteikti neuzlabos.
- Sievietēm, vismaz mūsu kultūrā, patīk būt ne tikai visu zinošām, bet pilnīgi noteikti arī visu varošām. No sērijas – Jurim pēc darba nav spēka tapetes līmēt, paskatīšos YouTube un pati salīmēšu. Juris nevar jaunu ledusskapi jau trīs mēnešus nopirkt – paņemšu savus iekrājumus, aizbraukšu uz veikalu, pati nopirkšu un pati vēl mājās atvedīšu. Visu varošajām dāmām patīk domāt, ka vīrietis novērtēs, cik izdarīga un spējīga dāma viņam pagadījusies. Bet patiesībā jau vīrietis klasiskais nodomās – redz, cik labi, ka man nekas nav jādara. Bet kam tad es esmu vajadzīgs, ja man nekas nav jādara? Sievietes vājums nereti ir krietni lielāks spēks nekā varēšana paveikt visu pašai.
- Vēl viena ļoti izplatīta kļūda ir nemitīga vēlme pēc kontroles. Uzrakstām bērnam, cikos no pulciņa būs mājās, uzrakstām, cikos vīrs no treniņa būs atpakaļ. Un nevis tāpēc, ka būtu ļoti svarīgi to zināt, bet vienkārši ieraduma pēc. Vai arī – vīrs aizbrauc komandējumā, sieva zvana: „Ko vakariņās ēdāt? Nedzer daudz alus, tev rīt lielais priekšnieks jāsatiek. Cikos tev rīt jāceļas? Neaizmirsti modinātāju uzlikt. Atceries alerģijas zāles iedzert, tagad ir ziedputekšņu laiks.” Tās vairs nav rūpes, tā ir kontrole. Vīrietis ir pieaudzis cilvēks un ar pieauguša cilvēka atbildību arī pats spēj pieņemt lēmumus. Un rūpes var iemācīties izrādīt arī bez mammītes cienīgas kontroles. Piemēram, tāpat vien piezvanot un novēlot foršu dienu, nevis pārbaudot, vai uzvedība laba un „mājasdarbi” izpildīti.