ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
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Šodien 14:54
ASV valsts sekretāru Marko Rubio publiski izsmej viņa apavu dēļ. Kas ar tiem nav kārtībā? FOTO
ASV valsts sekretārs Marko Rubio joprojām valkā apavus, kas viņam neder, jo... tie ir dāvana no Donalda Trampa.
Saskaņā ar ASV mediju ziņām Donalds Tramps savulaik esot iegādājies identiskus 145 dolāru vērtus "Florsheim" apavus katram savas valdības loceklim kā sava veida lojalitātes atalgojumu.
Vienīgā problēma — daļa izmēru nebija pareizi. Tiek ziņots, ka Marko Rubio saņēma pāri, kas viņam bija ievērojami par lielu, taču tā vietā, lai tos apmainītu, viņš nolēma turpināt valkāt prezidenta dāvātos apavus. Šoreiz Rubio šādos apavos bija ieradies uz tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
⚡️ Zelensky has published photos from the sidelines of the G7 summit, showing him in an informal conversation with Trump— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026
The details of their discussion remain unknown. https://t.co/okJll8wgBa pic.twitter.com/FVQ0qVDlJb