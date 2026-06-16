ASV valsts sekretāru Marko Rubio publiski izsmej viņa apavu dēļ. Kas ar tiem nav kārtībā? FOTO
Foto: AFP/Scanpix
ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Pasaulē

ASV valsts sekretāru Marko Rubio publiski izsmej viņa apavu dēļ. Kas ar tiem nav kārtībā? FOTO

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

ASV valsts sekretārs Marko Rubio joprojām valkā apavus, kas viņam neder, jo... tie ir dāvana no Donalda Trampa.

ASV valsts sekretāru Marko Rubio publiski izsmej v...

Saskaņā ar ASV mediju ziņām Donalds Tramps savulaik esot iegādājies identiskus 145 dolāru vērtus "Florsheim" apavus katram savas valdības loceklim kā sava veida lojalitātes atalgojumu.

Vienīgā problēma — daļa izmēru nebija pareizi. Tiek ziņots, ka Marko Rubio saņēma pāri, kas viņam bija ievērojami par lielu, taču tā vietā, lai tos apmainītu, viņš nolēma turpināt valkāt prezidenta dāvātos apavus. Šoreiz Rubio šādos apavos bija ieradies uz tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Foto: Soctīkli
Foto: Soctīkli

Tēmas

Donalds TrampsASVMarko Rubio

Citi šobrīd lasa