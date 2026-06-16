Atvadas no leģendārā latviešu aktiera Paula Butkēviča
Šodien, 16. jūnijā, Rīgas 1. Meža kapu kapličā notika atvadīšanās no mūžībā aizgājušā latviešu kinoaktiera Paula Butkēviča.
FOTO: pēdējā gaitā pavadīts leģendārais kinoaktieris Pauls Butkēvičs
Šodien, 16. jūnijā, Rīgas 1. Meža kapu kapličā notika atvadīšanās no mūžībā aizgājušā latviešu kinoaktiera Paula Butkēviča.
Butkēvičs mūžībā devās 85 gadu vecumā.
Butkēvičs dzimis 1940. gadā. Pēc Rīgas 11. vidusskolas absolvēšanas 1959. gadā viņš mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā un strādāja rūpnīcā "VEF" par automātisko tālruņu sakaru regulētāju. Vienlaikus viņš aktīvi iesaistījās mākslinieciskajā dzīvē - darbojās Roberta Ligera Rīgas pantomīmas teātrī, vēlāk Dailes teātra 3. studijā, kur kopā ar vairākiem vēlāk pazīstamiem skatuves māksliniekiem apguva aktiermākslas pamatus. Viņš studēja arī Latvijas Universitātes Juridiskajā, Vēstures un filozofijas fakultātēs, kā arī Latvijas Valsts konservatorijas Kordiriģentu nodaļā.
Ceļu kinomākslā Butkēvičs sāka 1963. gadā ar lomu televīzijas filmā "Nedziedātā dziesma". Pēc dažiem gadiem viņš ieguva savu pirmo galveno lomu Adas Neretnieces filmā "Hipokrāta zvērests", kur atveidoja Imantu Veidi. Viņš filmējies režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās "Akmens un šķembas" un "Elpojiet dziļi". Kinolente "Elpojiet dziļi" iekļauta Latvijas Kultūras kanonā.
Viņš spēlēja tādās skatītāju iecienītās filmās un seriālos kā "Rallijs", "Nepabeigtās vakariņas", "Ilgais ceļš kāpās", "Mirāža" un "Aija". Butkēvičs filmējās Krievijā, Vācijā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā un Indijā.
Butkēvičam 2016. gadā piešķīra Atzinības krusta ceturto šķiru par ilggadējo un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultūrā un kino mākslā.