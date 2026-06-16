Kāda ģimene Kārķu pagastā savā sētā pamanījusi negaidītu ciemiņu - viss sākās ar tramīgu suņa riešanu
Otrdien, 16. jūnijā, kādu ģimeni Kārķu pagastā brokastu laikā pārsteigusi tramīga suņu riešana.
Kā laikrakstam "Ziemeļlatvija" norāda mājas saimnieki, viņi izskrējuši pagalmā, kur pamanījuši lāci, kas, izslēgies uz divām kājām, cenšas ielauzties trušu būdās. Mājas saimnieki norāda, ka izbīlis no lāča bijis pamatīgs, jo viņi pirmo reizi dzīvē savvaļā redzējuši lāci.
Pēc redzētā mājas saimnieks sācis skaļā balsī kliegt - šī skaņa lāci izbiedēja un viņš devās tālāk, kaimiņu mājas virzienā. "Labi, ja 30 metri ir no mājas līdz trušu būdām. Nedzīvojam nemaz tik tuvu mežam. Gribējām ar mazmeitu iet lasīt meža zemenes, bet tagad ir bail iet uz mežu, ja jau lācis nāk pagalmā,” medijam norāda Ausma.
Medijs norāda, ka šodien lācis manīts gan pie kādām mājām Kārķu pagastā, gan “Mazžīguru” mājas pagalmā. Tikmēr Olita vietnē "Facebook" norāda, ka lācis aizvadītajā nedēļā paviesojies arī viņu sētā Meņģeles pagastā.
Jau ziņots, ka 2025. gada novērojumi liecina, ka Latvijā šobrīd mīt 190 lāči, kamēr gadu iepriekš, 2024. gadā, to skaits bija 150. Tikmēr 2020. gada monitoringā tika minēti tikai 70 lāči, kas nozīmē, ka šo pēdējo sešu gadu laikā lāču populācijas pieaugums ir 171 procents.