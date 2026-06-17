Īlona Maska triljonāra fenomens
Bizness un ekonomika

Īlona Maska triljonāra fenomens

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

Pasaulē netrūkst ne miljonāru, ne miljardieru. Taču līdz šim tā arī nevienam nebija izdevies sasniegt šo dimanta virsotni un gozēties triljonāra statusā. 12. jūnijā tas mainījās - kosmosa uzņēmuma “SpaceX” debija biržā padarīja par triljonāru tā vadītāju Īlonu Masku.

Aiz šī iespaidīgā sasnieguma slēpjas gadu desmitiem ilgs mērķtiecīgs darbs. Šajā ceļā Masks pieņēmis gan daudzus drosmīgus lēmumus, gan smagi kļūdījies. Taču katrs solis uz priekšu, katrs kritiens un katrs jaunizveidots uzņēmums viņu virzīja tuvāk pasaulē bagātākā cilvēka godam. Šajā rakstā ielūkosimies Īlona Maska dzīvesstāstā, kas, domājams, uzrakstījies pilnīgi citādāk nekā viņš pats bērnībā iztēlojās.

Nākamā lapa: Ar saknēm Dienvidāfrikā un lielu interesi par tehnoloģijām

Tēmas

Īlons MasksTeslaSpaceX

Citi šobrīd lasa