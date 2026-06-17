Bizness un ekonomika
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Īlona Maska triljonāra fenomens
Pasaulē netrūkst ne miljonāru, ne miljardieru. Taču līdz šim tā arī nevienam nebija izdevies sasniegt šo dimanta virsotni un gozēties triljonāra statusā. 12. jūnijā tas mainījās - kosmosa uzņēmuma “SpaceX” debija biržā padarīja par triljonāru tā vadītāju Īlonu Masku.
Aiz šī iespaidīgā sasnieguma slēpjas gadu desmitiem ilgs mērķtiecīgs darbs. Šajā ceļā Masks pieņēmis gan daudzus drosmīgus lēmumus, gan smagi kļūdījies. Taču katrs solis uz priekšu, katrs kritiens un katrs jaunizveidots uzņēmums viņu virzīja tuvāk pasaulē bagātākā cilvēka godam. Šajā rakstā ielūkosimies Īlona Maska dzīvesstāstā, kas, domājams, uzrakstījies pilnīgi citādāk nekā viņš pats bērnībā iztēlojās.