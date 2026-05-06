Padomu prasa ChatGPT, iet nevis pie ārsta... Šokējoši daudz jaunu sieviešu Latvijā nekad nav bijušas pie ginekologa
Katra ceturtā jaunā sieviete Latvijā nekad nav apmeklējusi ginekologu, liecina dati. Lai situāciju uzlabotu, 14. maijā visā Latvijā notiks “Randiņš ar ginekologu” - bezmaksas konsultācijas par kontracepciju.
Lai gan lielākā daļa sieviešu Latvijā informāciju par kontracepciju visvairāk vēlas saņemt tieši no ginekologa, praksē šī saruna bieži nenotiek. Pētniecības kompānijas “Norstat” aptaujas dati rāda, ka katra ceturtā sieviete vecumā no 18 līdz 24 gadiem nekad nav apmeklējusi ginekologu, savukārt gandrīz katra trešā sieviete reproduktīvajā vecumā neizmanto nekādu kontracepcijas metodi.
Lai mazinātu plaisu starp nepieciešamību pēc uzticamas informācijas un reālu piekļuvi speciālista konsultācijai, 14. maijā visā Latvijā jau piekto gadu norisināsies iniciatīva “Randiņš ar ginekologu”. Tās laikā sievietēm būs pieejamas bezmaksas konsultācijas par kontracepciju gan klātienē, gan attālināti. Iniciatīvu organizē Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija un uzņēmuma Gedeon Richter pārstāvniecība Latvijā.
Šogad iniciatīvā iesaistīsies 32 ginekologi un ginekoloģes no 20 ārstniecības iestādēm, nodrošinot bezmaksas 15 minūšu konsultācijas. Speciālisti pārstāvēs Rīgu, Mārupi, Jelgavu, Cēsis, Siguldu, Madonu, Liepāju, Kuldīgu un Ventspili. Klātienes konsultācijas notiks Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Siguldā, Kuldīgā, Madonā un Ventspilī, savukārt attālinātās konsultācijas būs pieejamas sievietēm visā Latvijā. Tās notiks telefoniski, speciālistam sazinoties ar pacienti pa pieteikumā norādīto tālruni.
“Aptaujas dati izgaismo būtisku pretrunu – lai gan lielākā daļa sieviešu vēlas informāciju par reproduktīvo veselību saņemt no ginekologa, praksē šī saruna bieži nenotiek. Daļa sieviešu neizmanto nekādu kontracepciju, bet daļa paļaujas uz mazāk efektīviem risinājumiem. Tas nozīmē, ka būtiski lēmumi par veselību nereti tiek pieņemti bez ārstniecības personas atbalsta. Kontracepcija nav tikai ģimenes plānošanas jautājums – tā ir daļa no sievietes vispārējās veselības. Izvēle par kontracepcijas lietošanu būtu jāpieņem pēc sarunas ar speciālistu – ginekologu, vecmāti vai ģimenes ārstu. Iniciatīva “Randiņš ar ginekologu” dod iespēju šo sarunu sākt vienkārši, ērti un bez maksas,” uzsver Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Lāsma Līdaka.
Iniciatīvas aktualitāti apliecina “Norstat” 2026. gada aprīlī veiktā aptauja, kurā piedalījās 701 sieviete reproduktīvajā vecumā no 18 līdz 49 gadiem no visiem Latvijas reģioniem.
Kontracepcijas izvēlē joprojām dominē mazāk efektīvi risinājumi
Aptaujas dati liecina, ka gandrīz katra trešā sieviete reproduktīvajā vecumā neizmanto nekādu kontracepciju. Īpaši bieži kontracepciju neizmanto sievietes vecumā no 45 līdz 49 gadiem – šajā grupā to norādījušas gandrīz četras no desmit respondentēm. Arī jaunāko sieviešu vidū šis rādītājs ir augsts – kontracepciju neizmanto vairāk nekā trešdaļa sieviešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Reģionāli zemākais kontracepcijas lietojums fiksēts Vidzemē, kur to neizmanto 40 % sieviešu.
No izmantotajām metodēm visbiežāk tiek minēti prezervatīvi, kurus lieto 22 % sieviešu. Otra biežāk minētā “metode” ir pārtrauktais dzimumakts, ko izmanto 21 % sieviešu, lai gan tas nav uzskatāms par efektīvu kontracepcijas risinājumu. Vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem pārtraukto dzimumaktu izmanto gandrīz katra trešā sieviete. Savukārt ārsta nozīmētas mūsdienīgas kontracepcijas metodes, piemēram, spirāli, hormonālās tabletes, implantu, vaginālo riņķi vai plāksteri, sievietes izvēlas salīdzinoši retāk.
Uzticas ginekologam, bet konsultācija bieži nenotiek
Lielākā daļa sieviešu jeb 87 % norāda, ka informāciju par kontracepciju visvairāk vēlas saņemt tieši no ginekologa. Vienlaikus aptauja rāda, ka šī saruna praksē ne vienmēr notiek. Lai gan vairāk nekā puse sieviešu pie ginekologa dodas vismaz reizi gadā, būtiska daļa pēdējo divu gadu laikā ar ārstu nav pārrunājušas kontracepcijas jautājumus. Turklāt 39 % sieviešu atzīst, ka to arī neplāno darīt.
Īpaši izteikta plaisa ir jaunāko sieviešu vidū – vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem katra ceturtā sieviete nekad nav apmeklējusi ginekologu. Vienlaikus šajā vecuma grupā informācija biežāk tiek meklēta arī ārpus veselības aprūpes sistēmas – sociālajos medijos to meklē katra ceturtā jaunā sieviete, bet daļa jau izmanto arī mākslīgā intelekta rīkus, piemēram, ChatGPT.
Šie dati rāda, ka sievietes vēlas uzticamu un profesionālu informāciju, taču ceļš līdz sarunai ar speciālistu bieži paliek neuzsākts.
Pieteikšanās konsultācijām
Sievietes tiek aicinātas iepazīties ar ārstu un ārstniecības iestāžu sarakstu, kā arī pieteikties iniciatīvas “Randiņš ar ginekologu” konsultācijai: https://ej.uz/15minutesunskaidrs