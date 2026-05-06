Atvara aizvada pirmo mēģinājumu uz lielās “Eirovīzijas” skatuves Vīnē
Otrdien, 5. maijā, dziedātāja Atvara Austrijas galvaspilsētā Vīnē aizvadīja savu pirmo mēģinājumu uz lielās “Eirovīzijas” skatuves. Drīz pēc tā māksliniece savā “Instagram” kontā dalījās pirmajās sajūtās un neslēpa saviļņojumu.
Atvara atzina, ka skatuve ir milzīga, bet emocijas — grūti savaldāmas. Dziedātāja pateicās klausītājiem par lielo atbalstu un uzsvēra, ka viņas dziesmas vēstījums ir par izkāpšanu no savas ēnas. Viņa cer, ka skatītāji šo vēstījumu sajutīs un nolasīs arī “Eirovīzijas” priekšnesumā.
Kā vēsta “Eirovīzijas” ziņu portāls Eurovisionfun, gatavojoties konkursam, “Supernovā” redzētais skatuves iestudējums galvenokārt paplašināts un pielāgots lielajai “Eirovīzijas” arēnai.
Uzlabotajā versijā pamanāmas arī vairākas izmaiņas. Vizuāli īpaši izcelta Atvaras skatuves kleita — uz tās kļuvis vairāk mirdzošu akmeņu, kas tagad sniedzas tālāk gar sānu līdz pat viduklim un gandrīz pilnībā klāj kreiso roku. Arī stikla elementu priekšnesumā esot vairāk, radot iespaidīgu, taču spriedzes pilnu skatuves noskaņu.
Tā kā pirmie mēģinājumi presei ir slēgti, priekšnesuma apraksts pagaidām balstīts tikai uz informāciju, ko publiskojis konkursa oficiālais konts.
Latvijas otrais mēģinājums paredzēts piektdien, 8. maijā.
Starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Atvara Latviju pārstāvēs ar dziesmu “Ēnā”, kas uzvarēja Latvijas Televīzijas rīkotajā konkursā “Supernova 2026”. Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja iekļūs tālāk, arī finālā 16. maijā.
