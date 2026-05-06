Dabas fotogrāfa Māra Kreicberga dzīvība izdzisa traģiskā negadījumā
Talantīgā dabas fotogrāfa un biškopja Māra Kreicberga (1982-2026) dzīvība izdzisa traģiskā nelaimes gadījumā, ziņo medijs Dobelniekiem.lv.
Medijs, atsaucoties uz Valsts policijas sniegto informāciju, norāda, ka Māra dzīvība izdzisa 1. maijā, neilgi pēc plkst. 22.00, kad viņš netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā dēļ nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Par notikušo Valsts policijā ir sākts kriminālprocess un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi.
Par smago zaudējumu sociālajos tīklos aizvadītajā dienā paziņoja viņa sieva Andželika, daloties dziļi personiskā un sāpju pilnā atvadu ierakstā. “Mīļumiņ, vīriņ, Māri, — KĀPĒC, KĀPĒC??? Visapkārt tukšums, klusums... Tevis vairs nav ar mums, ar mani, uz šīs zemes!” Andželika ierakstā uzsvēra, ka vīra aiziešana ģimenei ir prātam neaptverams zaudējums. “Mana sirds ir salauzta tūkstoš gabaliņos, mana dvēsele un miesa — gaudo, raud un bļauj neizsakāmās, neizturamās sāpēs. Tā ir netaisnība!” viņa raksta.
Viņa atcerējās Māri kā cilvēku ar neizsīkstošu enerģiju, pozitīvu skatījumu uz dzīvi un lielu gara spēku. “Man likās, ka esi nemirstīgs, mūžīgs... Tava neizsīkstošā enerģija, Tavs pozitīvais skatījums uz visu, Tavs gara spēks... visa Tava dzīve tik piepildīta un Tu pats visu apbrīnots un mīlēts,” teikts ierakstā. Atvadu vārdos sieva raksta: “Ir svarīgi, ka Tu zini, ka Tevi ļoti mīlu, ka Tevi ļoti mīlam, vienmēr mīlēsim — mūžīgi mūžos! Tu vienmēr esi un būsi ar mums! Lai kur arī Tu tagad būtu, lai Tev ir mierīgi, gaiši un labi!”
Arī Māra dēls Ivo Kreicbergs sociālajos tīklos dalījies ar sāpju pilnu ierakstu: "Mīlu tevi tēti, un vienmēr mīlēšu, un tu vienmēr būsi ar mums, kaut ne šajā pasaulē un dzīvē, bet tu vienmēr būsi ar mums..."
Māris Kreicbergs bija zināms kā talantīgs dabas fotogrāfs - viņa darbi ik pa laikam bija redzami izstādēs, nesen arī Ventspils muzejā bija skatāma Māra Kreicberga dabas fotogrāfiju izstāde. Tāpat Māris bija zemessargs un viens no lielākajiem Latvijas biškopjiem - Saldus novada Zvārdes pagastā viņam piederēja vairāk kā tūkstoš bišu saimju.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Māra sievai Andželikai, dēlam Ivo un citiem tuviniekiem lielajā zaudējumā.