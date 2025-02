Ginekologs Antons Babuškins: "Sieviete atnāk uz konsultāciju un saka: lūdzu, uztaisiet tā, lai ir skaisti"

Sākotnēji tā noteikti ir bijis, it īpaši tad, ja ir runa par noslīdējumiem vai urīna nesaturēšanu. Sievietes nav paradušas par šīm lietām runāt, tas šķiet kaut kā apkaunojoši, bet tā ir ļoti izplatīta problēma. Tad izrādās, ka vienai ir, otrai ir… Parasti par to sāk runāt pēc aiziešanas uz operāciju. Operācija ir izdevusies, sieviete ir laimīga, viņa sāk par to stāstīt, un izrādās, ka 8 no 10 sievietēm ir šī problēma. Sievietes meklē informāciju – man ir daudz pacienšu, kas atnākušas pie manis tieši pēc problēmas “izmeklēšanas” internetā. Un es neteiktu, ka tā ir slikti darīt. Sievietes internetā atrod arī diezgan kvalitatīvu informāciju un nāk jau ar konkrētiem jautājumiem.