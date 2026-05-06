Bērns grib rotaļlietu - policijas runci Rūdi. Kur un kā to var dabūt?
Runcis Rūdis Latvijas bērniem ir zināms jau kopš 1998. gada, kad tā tēlu izveidoja Ceļu policija, lai informētu bērnus par drošību ielās. Kopš 2001. gada runcis Rūdis ir kļuvis par vienotu policijas tēlu bērniem. Runcis Rūdis ne tikai dodas uz skolām un bērnudārziem, lai informētu bērnus par dažādām būtiskām ar drošību saistītām lietām, bet tas arī ir pieejams mīkstās mantiņas formātā – rotaļlietā, ko savā īpašumā vēlas iegūt ne viens vien bērns. Bet kā?
Kāda sociālās platformas Threads lietotāja raksta: Mans mazais ļoti vēlas policijas runci Rūdi. Mans uzdevums – uzķerties uz policiju, kas viņus dod. Uz policijas mašīnām kā traks. Kur Liepājā vai kad būs reids, kurā iedod Rūdi? Glābiet mani!
Diskusijas autorei pievienojas arī vairākas citas mammas, kuru bērniem ir līdzīgas vēlmes:
- Jūs neesat vienīgā, kas vēlas tikt pie šīs mantas. Man meita vienreiz, mašīnā ieraugot policijas mašīnas, pajautāja: “Mammu, kas tev jāizdara, lai mūs apturētu policija un iedotu Rūdi?” Es atbildēju: “Meitiņ, ja es kaut ko izdarīšu, tad es dabūšu nevis Rūdi, bet smuku sodiņu un pat soda punktus.” Meita man atbildēja: “Pamēģinām.”
- Mums reiz ļoti paveicās, un mūs uzrunāja policijas PR feja tepat Threads, kad kādā komentārā minēju, ka mans mazais mīl policiju un vēlas runci Rūdi Mums te bija vesels pasākums, kad pie mājas piebrauca policija un izkāpa no auto Runcis Rūdis ar kolēģēm un uzdāvināja dāvanu. Mazais jau paaudzies nedaudz, bet ar tādu prieku skatās to video. Lai jums arī izdodas tikt pie sava!
- Jau reiz kādā citā līdzīgā diskusijā rakstīju, ka droša iespēja ir sodiņa “nopelnīšana” Man gadījās saņemt sodu par nepareizām gaismām, un, kamēr man rakstīja sodiņu, meita tika pie runča. Policistei ejot prom, manējā gudriniece vēl uzkliedza, ka vispār jau viņai esot arī māsa un vajadzēja divus kaķus. Mēs jau gadus 5 Rūdi meklējam, tiesa, Rīgā.
- Arī piesakos Rūda meklēšanas bariņā. Policija, sodu nevēlos, bet par mantiņu abas meitas gan būtu priecīgas.
Kā redzams iepriekšējos komentāros, iegūt savā īpašumā leģendāro runci Rūdi nebūt nav vienkārši. Valsts policija skaidro: “Priecājamies par izrādīto interesi. Rotaļlieta Runcis Rūdis ir ierobežotā skaitā un kā pārsteiguma moments mazajiem. Ja gadās satikt klātienē policistus kādā pasākumā, dažkārt var palaimēties tikt pie sava runča.”
Tātad šķiet, ka atliek vien būt ļoti pacietīgiem un cerēt uz kādu lielu veiksmi. Ģimenes portāls Mammamuntetiem.lv no sirds novēlam, lai izdodas piepildīt bērnu sapnīti!