"Prasīs dīvainus jautājumus. Nē, paldies!" - Agritas Bindres meita Estere baidās no ginekologa apmeklējuma

Viņas interpretācija par šo tēmu neapšaubāmi atspoguļo situāciju, kurā daudzām sievietēm ir līdzīgas sajūtas. Bailes no ginekologa vizītes var rasties dažādu iemeslu dēļ – no neziņas par to, kas notiks, līdz personīgām bažām par savu veselību vai pat neērtībām, kas saistītas ar izmeklējumu procesu. Tāpat Estere mammas klātbūtnē atsakās runāt par izsargāšanos, neskatoties uz to, ka Agrita jautājumos par seksuālo veselību kļuvusi daudz pieņemošāka un atvērtāka nekā iepriekš.