Jauna sieviete, 33 gadi, gribēja vēl bērniņu... Ginekologs Ronalds Mačuks skaidro visu, kas jāzina par miomu

Literatūrā tiek uzskaitīts vecums, afroamerikāņu rase, liekais svars, iedzimtība, bet katrā individuālajā gadījumā viena konkrēta iemesla nav. Ļoti bieži šī problēma ir sastopama vecuma grupā no 40 līdz 50 gadiem – katrai trešajai sievietei ar mūsdienu ultrasonogrāfijas iekārtām mēs konstatēsim lielāku vai mazāku miomu, taču ārstēšana nepieciešama gadījumos, kad ir kāda simptomātika – parasti tā būs pastiprināta asiņošana no dzimumceļiem, kuru neizdodas atrisināt konservatīvā veidā, piemēram, ar medikamentiem vai intrauterīno, hormonālo spirāli, tas var būt diskomforts, kas rodas no spiediena uz urīnpūsli vai taisno zarnu, kā arī neauglība. Katru reizi, pirms taisīt operāciju, ir jāizvērtē, vai tiešām tā ir nepieciešama.