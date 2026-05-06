Šoferis pretējā joslā iebraucis apzināti? Atklājas jaunas detaļas par baiso avāriju uz Vidzemes šosejas. VIDEO
Valsts policija skaidro apstākļus traģiskam ceļu satiksmes negadījumam, kas brīvdienu sākumā notika uz Vidzemes šosejas Gaujienas pagastā un kurā, frontāli saduroties vieglajai un kravas automašīnai, dzīvību zaudēja 43 gadus vecs vīrietis.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", izskanējusi versija, ka vieglā auto šoferis pretējā joslā varētu būt iebraucis apzināti.
Smagā sadursme notika starp kravas automašīnu un vieglo transportlīdzekli "Audi". Pēc negadījuma satiksme notikuma vietā vairākas stundas bija pilnībā bloķēta.
Trieciena spēks bijis tik liels, ka vieglā automašīna pilnībā sadalījusies un tās detaļas izsvaidītas pa visu šoseju. Ievērojami cietusi arī kravas automašīnas kabīne, kas nav raksturīgi sadursmēm ar vieglo auto.
Kā raidījumam norādījis Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, notikuma vietā redzamie postījumi un spēkratu stāvoklis liecina, ka vieglā transportlīdzekļa vadītājs ievērojami pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu. Pašlaik notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu precīzus traģēdijas apstākļus.