Kā liecina iemūžinātie kadri, ugunsgrēks lokalizēts vilciena motora telpā.
Šodien 07:31
Valsts policija Jauns.lv sniedz sīkākas ziņas par vilcienu, kas aizdegās netālu no Daugavpils
Valsts policija Jauns.lv norāda, ka aizvadītajā dienā, 5.maijā, izsaukums par degošu vilcienu dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale - Vabole saņemts plkst. 21.00.
"Aizvadītajā dienā, 5.maijā, ap pulksten 21.00 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale - Vabole pie pagaidām nenoskaidrotiem apstākļiem aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons. Policijas rīcībā ir informācija, ka visi pasažieri tika evakuēti un cietušo nav. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, likumsargi skaidro notikušā apstākļus," Jauns.lv norāda Valsts policijas pārstāve Jūlija Jurāne.
Jau ziņots, ka iedzīvotāji aizvadītajā dienā ziņoja, ka ugunsgrēks lokalizēts vilciena motora telpā. Iemūžinātie kadri liecina, ka no vilciena pacēlušies dūmi un cilvēki tikuši evakuēti.