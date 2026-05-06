Maiga un sulīga karpa.
Šodien 10:09
Cepeškrāsnī gatavota karpa sirds daktera Skrides gaumē
Kardiologs, asociētais profesors Andris Skride iesaka vismaz vienu reizi nedēļā maltītē iekļaut zivi. “Karpa ir maiga, mazliet trekna zivs ar izteiktu garšu. Ļoti garda.”
2 personām
30 minūtes
1 porcija ap 400 kcal
Sastāvdaļas:
2 karpas filejas (400 g)
½ citrona sulas
2 ķiploka daiviņas
2 ēdk. olīveļļas (30 ml)
1 tējk. kaltēta oregano vai timiāna
sāls un melnie pipari pēc garšas
svaigi pētersīļi pasniegšanai – pēc izvēles
Gatavošana:
1. Cepeškrāsni uzkarsē līdz 180 grādiem.
2. Nosusini karpas filejas ar papīra dvieli, ierīvē ar sāli, pipariem un sasmalcinātu ķiploku. Apslaki ar citrona sulu un olīveļļu. Pārkaisi ar oregano vai timiānu.
3. Liec filejas cepamtraukā vai uz plāts, kas pārklāta ar cepampapīru. Cep 20–25 minūtes, līdz zivs ir gatava un viegli sadalās ar dakšiņu.
4. Pirms pasniegšanas pārkaisi ar svaigiem pētersīļiem.