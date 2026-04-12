Šis ieradums var sabojāt zobus ātrāk, nekā tu domā
Zobārstniecības speciālisti uzsver – nevis līdzekļu daudzums, bet to pareiza lietošana nosaka, vai tiks pasargāti zobi no kariesa un smaganu problēmām.
Lai gan vannas istabas plauktā mums nereti atrodas plašs klāsts dažādu līdzekļu zobu kopšanai – zobu pasta, birste, skalojamais līdzeklis u.c., liela daļa cilvēku joprojām kļūdās tieši šī visa izmantošanā.
"Mūsdienās ir ļoti daudz zobu un mutes dobuma kopšanas līdzekļu, ar kuriem jāiemācās pareizi darboties, un visērtāk to apgūt speciālista vadībā. Ar pareizu zobu tīrīšanas tehniku iespējams pilnībā atbrīvoties no aplikuma, neļaujot savairoties nevēlamām baktērijām un pasargājot zobus no kariesa. Piemēram, pacientiem ar breketēm, ortodontiskãm taisnošanas kapēm zobi jātīra pēc katras ēdienreizes," uzsver Aļona Izapa, zobu higiēniste "VCA Dent".
Ne katra zobu pasta ir ikdienai piemērota
Izvēloties zobu pastu, vispirms jāpievērš uzmanība fluorīdu koncentrācijai. Pieaugušajiem paredzētajās zobu pastās fluorīdu koncentrācijai vajadzētu būt ap 1450–1500 ppm (saskaņā ar izstrādātajām fluorīdu lietošanas vadlīnijām Latvijā).
Visas pastas ar norādi "whitening", kas nopērkamas veikalā, ir baltinošas, nevis balinošas, tātad tās ir abrazīvas un nevajadzētu lietot cilvēkiem ar jutīgiem zobiem.
Svarīgi saprast – pastās, kas paredzētas īslaicīgai lietošanai, aktīvo vielu koncentrācija parasti ir augstāka, savukārt ilgstošai lietošanai – zemāka. Aptiekās pieejamas ārstnieciskās zobu pastas ar aktīvām vielām, piemēram, hlorheksidīnu. Tās paredzētas īslaicīgai lietošanai pēc zobārstniecības manipulācijām vai iekaisuma gadījumos, piemēram, gingivīta vai periodontīta gadījumā.
Bagātīgajā zobu pastu klāstā atrodamas arī tādas, kurām pievienoti ārstniecisko augu ekstrakti. "Zobu pastu, kuras sastāvā ir ozola miza un kura palīdz stiprināt smaganas un mazināt asiņošanu, ieteicams lietot pēc ķirurģiskām operācijām. Kumelītes nomierina kairinātu mutes dobuma gļotādu, mazina smaganu iekaisumu, alveja palīdz to mitrināt, bet kliņģerītes iedarbojas kā antiseptiķis, tām ir antibakteriālā iedarbība," piebilst Kristaps Moločenko, sertificēts farmaceits "Mēness aptiekā".
Visprecīzāk piemērotu zobu pastu, ņemot vērā mutes dobuma veselības stāvokli, pēc apskates ieteiks zobārsts vai zobu higiēnists.
Zobu birste – svarīgāks ir maigums, nevis jauda
Ieteicams izvēlēties mīksto jeb "soft" zobu birsti ar ērtu rokturi. Svarīgi, lai birstes galviņā būtu daudz smalku sariņu – tie efektīvāk noņem aplikumu un saudzē smaganas. Pārējais ir gaumes jautājums.
Zobu higiēniste atgādina, ka mīkstie zobu birstes sariņi izgatavoti tā, lai netraumētu zobu emalju un zobi nekļūst jutīgi, otrkārt, sariņi ir lokani, tādēļ iekļūst arī smaganu kabatās un notīra arī tur esošo aplikumu.
Lielākajai daļai elektrisko zobu birstu ir viens uzgalis, taču pieejami arī modeļi ar vairākiem maināmiem uzgaļiem, un tas ļauj vienu ierīci izmantot vairākiem ģimenes locekļiem, katram lietojot savu uzgali. Birstēm var būt arī dažādi režīmi, piemēram, jutīgu zobu tīrīšanai.
Ultraskaņas zobu birstēs sari kustas viļņveidīgi, ļoti ātri un saudzīgi, un tās darbojas gandrīz bez skaņas. Tās palīdz noņemt aplikumu, attīrīt zobu starpas, masē smaganas un veicina mutes dobuma attīrīšanu.
Neaizmirst par detaļām – zobu starpas un mēle
Zobu birste nevar pilnībā notīrīt aplikumu starp zobiem, tāpēc ieteicams katru vakaru pirms zobu tīrīšanas lietot zobu diegu, rūpīgi to piespiežot katrai zobu virsmai.
Aptiekās pieejams plašs zobu diegu klāsts – diega vai lentītes veidā, vaskoti vai nevaskoti, ar fluorīdiem, mentolu vai bez garšas. Ir arī diegi, kas saskarē ar siekalām uzbriest. Piemērotākā izvēle atkarīga no zobu un smaganu stāvokļa.
Lielākām spraugām starp zobiem piemērotas starpzobu birstītes, kā arī irigators jeb zobu starpu skalošanas ierīce, kas attīra starpas ar smalku ūdens strūklu.
Papildus var izmantot mēles tīrītāju, kas palīdz noņemt bakteriālo aplikumu no mēles virsmas.
Mutes skalojamais līdzeklis – bonuss, ne obligāts solis
Mutes skalojamo līdzekli ieteicams izvēlēties gaišu un bez spirta, lai nesausinātu gļotādu. Daļa līdzekļu satur nātrija fluorīdu, bet alternatīvas ir produkti ar ksilītu vai hidroksilapatītu.
Skalojamie līdzekļi, zobu pastas un gēli ar hlorheksidīnu jālieto tikai pēc zobārsta ieteikuma un ierobežotu laiku pēc ķirurģiskām manipulācijām vai iekaisuma gadījumā.
"Visbiežāk pēc zobu tīrīšanas muti skalojam ar ūdeni, bet speciālie mutes skalojamie ir tikai papildu līdzekļi, kuri vairāk domāti elpas atsvaidzināšanai, tādēļ bez tiem droši var iztikt," rezumē Aļona Izapa.
Noderēs ceļotājiem – zobu pasta bez tūbiņas
Ceļojumā noderēs zobu pastas tabletes – ērti paņemt līdzi un lietot jebkuros apstākļos.
Nav jābaidās, ka tās izspiedīsies no tūbiņas, izlīs vai par tām ieinteresēsies lidostas drošības kontrole.
Ieliek tableti mutē kā konfekti, sakošļā – kopā ar siekalām tā pārvēršas pastā, tad tīra zobus kā parasti ar samitrinātu zobu birsti, izskalo muti, un viss!