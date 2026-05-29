Mūžībā devusies Lienes Kivičas mamma Rudīte Liepiņa.
Šodien 18:55
29. maija rītā mūžībā devusies sabiedrības dāmas Lienes Kivičas mamma Rudīte Liepiņa (09.09.1944- 29.05.2026).
"Šorīt savās mājās, ceriņu un maijpuķīšu smaržas ieskauta, mūža miegā aizmiga mūsu mīļā mamma Rudīte Liepiņa," vietnē "Facebook" pavēstījusi Liene.
"Esmu pateicīga, ka šīs pēdējās dienas arī es varēju būt Tev blakus, mīļā mamma, līdzās savai māsai Lindai, kas vienmēr bijusi blakus un rūpējusies, brālim Jānim un maniem tuvajiem, vēlreiz turēt Tavu stipro un silto roku, redzēt Tavu smaidu un dzirdēt mīļo balsi. Vēl pēdējo reizi šorīt noglāstīt Tavu mīļo vaigu un turēt siltās atmiņās visu mūžu. Paldies Tev par visu, mammīt. Mīlam Tevi," paudusi Kiviča.