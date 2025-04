“Cilvēks labāk zaudē zobus, nekā aiziet pie zobārsta” – kā pārvarēt paniskas bailes no zobārstniecības?

Galvenais iemesls bailēm, pēc ārsta teiktā, ir bailes no sāpēm. “Agrāk zobārstniecībā sāpes diemžēl bija kā daļa no ārstēšanas procesa. Šobrīd tā vairs nav. Tāpēc jaunajiem pacientiem situācija uzlabojas – viņi nav piedzīvojuši to, kas notika pagājušā gadsimta praksēs.”