Kad ar plombēšanu vien nepietiek… Visu, kas jāzina par zobiem, stāsta zobārste Signe Mālmane

Ja nodilusi tikai pati spicīte, tā ir tikai nelielas zoba daļas atjaunošana. Bet, jā, arī to jau var saukt par restaurāciju. Un cena būs 80–100 eiro par to vienu mazo stūrīti. Bet viss atkarīgs no nodiluma pakāpes. Tāda īsta zobu restaurācija jau ir visas zobu rindas atjaunošana, jo dilst palēnām visi zobi, nevis tikai viens vai divi. Tātad izmaksas būs individuālas – atkarībā no darba apjoma.