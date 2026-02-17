Vai tiešām zobi ir jātīra 2 minūtes katru rītu un vakaru? Skaidro zobu higiēniste Anda Mironova
Cilvēkiem ir dažādi stereotipi par mutes higiēnu – zobu tīrīšana ir pārvērtēta, diegošana nav nepieciešama, protēzei nav vajadzīgs nekas cits kā glāze ūdens, turklāt zobu veselības jautājumā visu nosaka iedzimtība. Kā ir patiesībā? Žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā to skaidro Rīgas Stradiņa universitātes Vispārējās zobārstniecības fakultātes lektore, Medicīnas sabiedrības ARS zobu higiēniste Anda Mironova.
Zobu pastai ir divas funkcijas – notīrīt un ārstēt smaganas vai zobus (atkarīgs no zobu pastas). Kāpēc zobus iesaka tīrīt divas minūtes? Uzskata, ka šajā laikā var noņemt aplikumu no visiem zobiem. Tomēr tīrīšanas ilgumu nosaka zobu daudzums – trīsgadniekam, kam ir 20 zobu, tie nav jātīra tikpat ilgi kā pieaugušajam, kuram mutē ir 30 zobu. Tīrot zobus, ieteicams vadīties pēc vienkārša principa – vienā vietā ar zobu birsti jāveic desmit kustības; tā reizē var notīrīt 2–3 zobus no vienas puses. Šādi jātīra zobu iekšpuses, ārpuses un košļājamās virsmas. Ja zobus tīra ar elektrisko zobu birsti, tā jāpieliek 45 grādu leņķī pret smaganām un jātur piecas sekundes, tad jāvirzās uz priekšu. Elektriskajai zobu birstei obligāti jābūt ar spiediena sensoru, lai netraumētu zobus un smaganas.
Zobus ieteicams tīrīt ne ātrāk kā pusstundu pēc ēšanas, jo mutē esošās baktērijas jebkurus ogļhidrātus pārstrādā skābē, kas zobu emalju padara mīkstu. Ja zobus tīra uzreiz pēc ēšanas, emaljā paliek mikroskrāpējumi.
Zobi jātīra arī tad, ja daļa savu zobu aizvietoti ar kroņiem vai tiltiem, jo kronis uz zoba ir uzlikts kā cepurīte, un vieta, kur tas saskaras ar zobu, var sākt bojāties. Ja to laikus nepamana, var zaudēt zobu. Cilvēkiem, kuriem ir daži savi zobi un protēze, jātīra gan zobi, gan protēze. Protēzes vislabāk tīrīt ar speciālām tabletēm, ko var nopirkt aptiekā. Tableti izšķīdina ūdenī, ievieto tajā protēzi, un šķidrums to atmiekšķē un dezinficē. Pēc tam protēzi var viegli notīrīt ar birsti. Tomēr šīs tabletes ir diezgan dārgas, un ne katrs tās var atļauties. Visvienkāršākais protēzes notīrīšanas veids – pēc katras ēdienreizes to izņemt un noskalot zem tekoša ūdens, bet vakarā nomazgāt ar ūdeni un zobu birsti. Nav nepieciešama ne pasta, ne ziepes. Protēzi nedrīkst tīrīt ar abrazīvu vai kodīgu tīrīšanas līdzekli.
Pārējos 7 mītus uzzināsi žurnāla “100 jaunajā numurā, kas no 6. februāra nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.